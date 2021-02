Omkring 600.000 borgere kan denne frostkolde fredag varme sig ved tanken om, at en af deres faste udgifter ikke ser ud til at stige alligevel.

Det var ellers en af mange konsekvenser, som nedlægningen af to store forbrændingsanlæg ville medføre.

Kommunernes Landsforening har i en pressemeddelelse fredag eftermiddag oplyst, at deres dødsliste nu er skrottet. Planen for lukningen af ti affaldsanlæg i Danmark har vist sig at være det rene skrald.

'Myndighederne har nu taget stilling til KL’s plan og besluttet, at de ikke kan godkende den i dens nuværende form,’ skriver KL.

Det ene anlæg, der stod for fald, var Energitårnet i Roskilde. Ejeren, affaldsselskabet ARGO med ni sjællandske kommuner i ejerkredsen, leverer billig fjernvarme til 420.000 borgere og 20.000 virksomheder.

Hvis KL’s plan blev gennemført, ville disse borgere få en ekstra varmeregning på op til 1.300 kroner om året.

210.000 borgere i Nordsjælland kan ligeledes ånde lettet op.

For også Usserødværket i Hørsholm var at finde på lukkelisten.

Energistyrelsen smider dødsliste ud Energistyrelsen oplyser, hvorfor dødslisten er skrottet. Det er begrundet med: at det ikke er tilstrækkeligt dokumenteret og sandsynliggjort, at de ti affaldsforbrændingsanlæg, som foreslås lukket i KL’s plan, er de mindst effektive anlæg at datagrundlaget, der ligger til grund for KL’s plan ikke er tilstrækkeligt ensartet og retvisende opgjort til, at der kan laves en retvisende sammenligning af anlæggenes effektivitet og opgørelse af, hvilke anlæg der er de mindst effektive. at det for en del af analysens - herunder centrale - beregningsantagelser og opgørelsesmetoder ikke er dokumenteret eller sandsynliggjort, at de er rimelige og retvisende. at KL’s plan ikke leverer en tilpasning, der svarer til kapacitetsloftet. at de valgte indikatorer i form af samfundsmæssige skadesomkostninger af luftemissioner af NOx, SO2, PM2,5, dioxin og CO2 er et spinkelt grundlag at vurdere anlæggenes miljøperformance på. at KL ikke i tilstrækkelig grad har sandsynliggjort, at de ti anlæg på lukkelisten er de ti miljømæssigt dårligst fungerende anlæg. at enhedsomkostningerne for transport i kr. per ton/km vurderes at være forholdsvis høje. at KL’s plan ikke forholder sig til elforsyningssikkerheden.

I dag, fredag, har Energistyrelsen taget stilling til dødslisten. Og smidt den ud.

Energistyrelsen har sammen med Miljøstyrelsen, Forsyningstilsynet, Statsstøttesekretariatet og Kammeradvokaten vurderet, at KL’s plan ikke er fyldestgørende.

‘Det drejer sig bl.a. om kriterierne om, at KL’s plan skal sikre, at det er de mindst effektive og miljømæssigt dårligste anlæg, der lukker. KL’s plan leverer heller ikke en tilpasning, der svarer til det kapacitetsloft, som aftalen fastsætter.’ lyder det i en pressemeddelse fra Energistyrelsen.

KL afventer nu en melding fra Christiansborg om, hvilke alternative muligheder, de vil sætte gang i, lyder det i en pressemeddelelse fra KL.

Kraftvarmeanlægget i Roskilde producerer varme til 60.000 husstande. Foto: Jonas Skovbjerg Fogh Vis mere Kraftvarmeanlægget i Roskilde producerer varme til 60.000 husstande. Foto: Jonas Skovbjerg Fogh

Dødslisten har fået massiv kritik. Det skyldes ikke mindst planerne om at lukke de to nævnte anlæg.

Ønsket om at lukke forbrændingsanlæggene skyldes ambitionen om at nedbringe CO2-udledningen fra anlæggene med 0,7 millioner ton.

Det er i denne sammenhæng, at de ellers relativt nye anlæg efter planen skulle skrottes.

Men Energitårnet har en udnyttelsesgrad tæt på 100 procent, og derfor har lokalpolitikere rystet på hovedet over beslutningen om at nedlægge det effektive anlæg.

Desuden ville nedlægningen medføre en restgæld på op mod 930 millioner kroner. Den regning ville formentlig ende hos staten.

Bestyrelsesformand i ARGO og borgmester i Solrød Kommune, Niels Hörup, har skældt ud på dødslisten:

»Hvis ARGO lukker, vil det få konsekvenser for muligheden for en grøn omstilling af affaldssektoren. Ikke nok med, at det vil være sværere at kunne anvende fremtidens teknologier, så vil det også betyde en øget brug af biomasse, som man politisk ellers ønsker udfaset, og 35.000 flere lastbiler om året, der skal køre ind i København for at transportere affald fra de ca. 420.000 borgere, ARGO i dag servicerer. Det er ikke klimavenligt. Det er klimatosset,« har han udtalt.

Ifølge Weekendavisen har den grønne tænketank CONCITO opfordret de politiske partier til at genoverveje affaldsaftalen.

For aftalen tager ikke højde for, at der er ved at blive udviklet teknologier til CO₂-fangst på affaldsforbrændingsanlæggene.

‘Desuden er det ikke bæredygtigt at erstatte affaldsforbrændingen med biomasse i form af importerede træpiller. Endelig vil forbuddet mod import af forbrændingsegnet affald fra andre europæiske lande ikke nedsætte den globale udledning af drivhusgasser,’ skriver avisen om tænketankens vurdering.



Niels Hörup glæder sig nu over, at Argo ser ud til at kunne bestå:

»Det er positivt, at Energistyrelsen har lyttet til den kritik, der af blevet rejst i forhold til de mangler og problemstillinger, der er i den analyserapport, som KL har bestilt som grundlag for forslaget om lukkeliste. De store usikkerheder og den manglende inddragelse af en række centrale parametre bl.a. omkring anlæggenes miljøperformance betød, at vi stik mod de politiske intentioner ville risikere at lukke nogle af de mest effektive, moderne og miljøvenlige anlæg – heriblandt ARGOs Energitårn i Roskilde,« siger han.