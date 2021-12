Der er i den grad godt nyt i vente til Københavnerne i 2022.

For forsyningsselskabet HOFOR har tænkt sig at sænke priserne på fjernvarme og vand i 2022.

Det oplyser forsyningsselskabet i en pressemeddelelse.

Sænkelsen skyldes blandt andet den nye biomassefyrede kraftværksblok på Amagerværket, som har en særdeles høj effektivitet. Desuden har ikke mindst konverteringen fra damp til vand i fjernvarmen efter en omfattende og systematisk indsats reduceret den mængde fjernvarme, der går tabt under transporten gennem rørene ud til kunderne.

Prisen for deres 625.000 fjernvarmekunder kommer i 2022 til at falde med tre procent forklarer Jan Kauffmann, der er direktør for økonomi og forretning i HOFOR.

»Samlet set betyder det, at vi i år kan glæde vores 625.000 fjernvarmekunder med, at vi sænker prisen på fjernvarme i 2022 med tre procent. Det er vi stolte over. Baggrunden er et langt, sejt træk med omfattende effektiviseringer kombineret med den flerstrengede forsyning. Men vi stopper ikke her,« fortæller Jan Kauffman og fortsætter:

»Vi effektiviserer løbende vores processer og styrker vores produktion, så den får endnu flere forsyningsstrenge at spille på og dermed bliver mere fremtidssikret.«

I København sætter HOFOR vandprisen ned med to procent, og borgerne i København kommer til at betale knap fire øre per liter. Det er betydeligt mindre end den gennemsnitlige vandpris i Danmark, som inklusive bortledning af spildevandet er 7,4 øre for en liter.

Men det er ikke alting, som bliver sænket i pris.

HOFOR leverer også bygas til næsten 300.000 københavnere, der foretrækker at bruge bygas til madlavning. Og her vil den årlige udgift for en familie stige i 2022 fra 750 kroner til 825 kroner.

Derudover forventer HOFOR i de kommende år, at der vil komme prisstigninger på vand som følge af såvel klimainvesteringer som renoveringer af vandværker og blødgøring af drikkevandet.