På en måned er skuden vendt.

Og dermed er 3,5 procent lånet igen oplagt for dem, der skal ud og købe bolig.

Det skriver mediet Finans.

For onsdag rundede kursen på 3,5 procentlånet 94 og det betyder, at man nu kan tage lånet uden et særligt stort kurstab.

Normalt vil det ideelle være et lån på en kurs 95. Men med 94 vil det betyde i dette tilfælde, at kurstabet 'blot' bliver 10.000 kroner større, når kursen er 94 på et lån på 1 millioner kroner.

»For de boligejere og købere, der vil spekulere i renteudsving, er det måske værd at bemærke, at kursen på 3 procentlånet har rundet 91,« skriver Finans.

De lavere renter betyder også noget for, hvor meget du i sidste ende kan købe for, da boligkøbere altid vurderes efter deres evne til at kunne betale ydelsen på det toneangivende 30-årige lån med afdrag.

Kun Totalkredit tilbyder 3,5 procentlån med afdrag.

Rekordfå viste interesse for at låne penge til at købe en bolig i 2022. Det viser nye tal fra interesseorganisationen Finans Danmark.

Antallet af lånetilbud til boligkøb faldt knap 40 procent sammenlignet med året før. I alt blev der givet 55.000 lånetilbud til boligkøb i 2022, hvilket er det laveste antal siden statistikkens begyndelse i 2017.

Til gengæld har mange boligejere udnyttet de stigende renter til at konvertere deres lån og dermed mindske deres restgæld.

»Renten på et fastforrentet lån er gået fra en rente på omkring to procent til fem procent i løbet af året, og det har sendt mange boligejere afsted efter et lånetilbud til en konvertering,« skriver Brian Friis Helmer, privatøkonom i Arbejdernes Landsbank, i en kommentar til tallene.