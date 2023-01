Lyt til artiklen

De godt 400.000 danskere, der benytter et naturgasfyr til at få varme i deres bolig, kan ånde lettet op.

Danske Banks chefanalytiker, Jens Nærvig Pedersen, forventer nemlig ikke, at prisen på naturgas kommer til at stige mærkbart i resten af fyringssæsonen i år.

Det skriver DR.

I august sidste år kostede en kubikmeter naturgas 30,71 kroner. Og i januar i år koster en kubikmeter naturgas altså helt ned til 5,42 kroner. Og det er i det lejde, at prisen vil være fremover. Måske helt frem til næste vinter, spår han.

»Lige på den korte bane har vi helt sikkert gas nok til at klare os igennem resten af vinteren her, men det betyder også, at der ikke vil være lige så stort pres på at få fyldt lagrene op igen, som der var sidste år, hvor de var helt i bund,« siger Jens Nærvig Pedersen til DR.

Hos en af Danmarks største gasleverandører, Andel Energi, er man enig i Jens Nørvig Pedersens betragtninger.

Her understreger funktionschef ved Andel Energi Jack Kristensen, at forbrugerne ikke skal frygte tårnhøje gaspriser lige forløbigt.

»Vi er jo i en rigtig fornuftig forsyningssituation på gasmarkederne. Der er rigeligt af gas, og der er sådan set også gas på lager.«