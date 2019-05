På bare fem år er antallet af begærede tvangsauktioner næsten halveret. Og dermed er det altså tæt på rekordfå husejere, der i årets første tre måneder måtte den lange tur i fogedretten.

435 ejendomme blev begæret på tvangsauktion i perioden fra januar-marts mod 846 styks i de samme tre måneder af 2015.

Det oplyser Boliga.dk.

Det er det laveste antal tvangsauktioner, et år er startet ud - og det næstlaveste antal auktioner, der har været i et kvartal siden 2012.

- Tallet vi har nu, svarer mere til “normalen” end for fem år siden, hvor finanskrisen gjorde at antallet lå højt. Der er også blevet indført et krav om, at man selv skal stille fem procent i udbetaling, når man køber hus, der gør, at de økonomisk svageste har sværere ved at købe, forklarer Trine Peters, der er afdelingsleder for tvangsauktionssitet itvang.dk.

Hårdest ramt

Det er særligt Vest- og Sydsjælland, Nordjylland og Sydjylland, der trækker det store læs, når det kommer til antallet af begærede tvangsauktioner.

I første kvartal blev der således begæret 120 tvangsauktioner alene i Vest- og Sydsjælland-området, men selvom antal er det laveste i et kvartal i mere end fem år, så er det fortsat, det absolut højeste antal i landet. Nordjylland var således det sted med næstflest begærede tvangsauktioner med 75 styks i årets første kvartal.

- Der har været økonomisk fremgang i Danmark i seks år, og flere danskere end nogensinde har fast arbejde. Når man har en fast lønindkomst, og renteniveauet er faldet og faldet, så er der også blevet færre og færre, som ender i en tvangsauktion, siger boligøkonom hos Nykredit Mira Lie Nielsen.

- Derudover har fremgangen på boligmarkedet spredt sig ud fra de store byer til provinsen og gjort det lettere at få solgt huset i almindelig fri handel, hvis man af den ene eller anden årsag skal af med sit hus. Det kan godt være, at det ikke er til en høj pris, men huset bliver solgt - og tvangsauktionen undgås.

Bornholm er sammen med københavnsområdet og Østsjælland de eneste tre landsdele, hvor antallet af begærede tvangsauktioner ikke nåede op over 20 styks i første kvartal.

