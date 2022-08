Lyt til artiklen

Elsker du kirsebær?

Så har en dansk godsejer et særdeles godt tilbud til dig.

»Kom og gå bananas i kirsebær,« siger godsejer Harald Krabbe, som ejer Frederiksdal Gods på det vestlige Lolland, til TV 2 Øst.

Og han mener det helt bogstaveligt: Du er velkommen til at komme forbi og tage alle de kirsebær, du kan plukke.

Ganske gratis.

Årsagen er, at årets høst ikke alene bliver god. Den bliver så god, at Harald Krabbe er løbet ind i et problem.

Frederiksdal Gods ender med at få 300 ton kirsebær i overskud, som godsejeren simpelthen ikke ved, hvad han skal gøre med.

Han har forgæves forsøgt at sælge dem på det europæiske marked, at fryse dem ned er meget dyrt lige nu på grund af de høje elpriser, og at lade dem sidde på træerne er heller ikke en god idé på grund af den øgede risiko for sygdom.

Som det ser ud nu, vil de kirsebær, der bliver tilovers, når familien Danmark har været forbi, blive brugt til gødning.

Frederiksdal Gods producerer selv kirsebærvin, vermouth og likør af kirsebærrene.