Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Så skal vi til folketingsvalg, og for rigtig mange danske husstande betyder det en solid portion stegt flæsk med persillesovs til aftensmad.

B.T. har talt med den kogebogsaktuelle kok Thomas Alcayaga, som B.T.s læsere bedst kender fra konceptet 'Bedste af det billige'. Han giver her sine tip til, hvad du skal og ikke skal gøre, når du tilbereder stegt flæsk.

Vi starter med et par gode tip.

Flæsk

»Giv flæsket lidt salt først. Lad det stå i en time, før du laver det, hvis du har mulighed for det. Saltet trækker lidt væde ud af kødet, så er det nemmere at stege.«

»Du skal købe nok flæsk. I disse tider, hvor man ikke må få mere end 100 gram kød, skal du tilsidesætte den regel og op i større mængder. Du skal nærmest op i 300 eller 400 gram flæsk pr. person, for det svinder en del.«

»Det er en rigtig god idé at købe noget ordentligt flæsk. Det gør en stor forskel, at du har købt noget ordentligt kød. Gå til slagteren eventuelt.«

»Steg flæsket af på en pande, så det får en gylden skorpe, og så kan du sætte det i ovnen. Det bedste er en kombination.«

Sovs

»Mange laver persillesovs på ren mælk eller fløde. En rigtig god idé er at tilføje noget hønsebouillon. Det er godt.«

Tilbehør

»Du skal have hvide kartofler, og så skal du have surt til: rødbeder. En lille klat sennep er også godt.«

Det skal du IKKE gøre

»Du skal ikke købe for tynde skiver flæsk. Det bliver bare sprødt bacon. Du vil jo gerne have, at der er en smule liv i det, så det er sprødt udenpå og saftigt indvendigt. Tykkere skiver. Få eventuelt slagteren til at skære det.«

»Man skal lade være med at putte persille i sovsen med det samme. Det bliver ikke kønt af at ligge der for længe. Persillen skal i til sidst.«

»Du skal bruge kruspersille. Det er det rigtige til persillesovs. Ikke noget med bredbladet persille.«

Se hele Thomas Alcayagas video med stegt flæsk på hans YouTube-kanal HER.