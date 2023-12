Rundt på de danske veje kører omtrent 700.000 dieselbiler, og til dem, der har nøglen, er der en god nyhed.

For prisen på diesel har ikke været så lav siden september måned, viser tal fra OK.

I dag er det muligt at tanke sin dieselbil for 13,59 kroner per liter.

Hvis en bilist kører 20.000 kilometer om året i en dieselbil, betyder det, at vedkommende kan spare op til 160 kroner om måneden ved tankstationen i dag sammenlignet med prisen i september, der lød på 15,29 kroner per liter.

»Det kan selvfølgelig mærkes, når man tanker sin bil,« forklarer seniorøkonom hos Sydbank Kim Blindbæk.

Det er et 'spejlbillede' af olieprisen, der er faldet på det seneste. Og det har altså indflydelse på dieselprisen.

»Olieprisen er faldet to procent siden den 1. august, derudover er dollaren også svækket på det seneste,« forklarer seniorøkonomen som årsag til den billige diesel.

Priserne på benzin svinger enormt meget, derfor er det heller ikke det laveste prisniveau, forbrugere har set i 2023.

Tilbage i maj var det endnu billigere at tanke dieselbiler, hvor det, ifølge OK, kostede 12,49 kroner per liter.

Den samme tendens kan nu ses i Sverige, hvor prisen på diesel også når sit laveste siden august måned, det skriver Expressen.