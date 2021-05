Umiddelbart er der ikke noget - hverken genåbninger eller vaccinationer - der for øjeblikket kan mindske danskernes glæde over sommerhuse.

I hvert fald er markedet fortsat glohedt - og priserne på ferieboligerne har nået nye højder i maj.

Det viser dugfriske tal fra boligportalen Boliga.dk.

Nogle steder i landet er priserne decideret eksploderet: Det gør sig eksempelvis gældende i Kalundborg, hvor gennemsnittet for de udbudte ferieboliger nu ligger på en kvadratmeterpris på 22.400 kroner efter en stigning på næsten 60 procent på bare ét år.

Udover den vestsjællandske kommune, som altså har oplevet landets største prisudvikling siden maj 2020, er sommerhuspriserne også vokset betydeligt - med 40 og op til 45 procent - i kommuner som Næstved, Aarhus og Bornholm.

De enorme prisstigninger ses også på landsgennemsnittet, der er oppe og kysse 21.800 kroner for én sommerhuskvadratmeter, så du nu skal give 1,3 millioner kroner for en gennemsnitlig feriebolig på 60 kvadratmeter. For et år siden ville et tilsvarende, helt gennemsnitligt sommerhus have kostet lige over en million kroner.

Det svarer til en prisstigning på over 23 procent efter 12 måneder på boligmarkedet, hvor der er sket ikke så lidt:

»Når priserne er steget så meget, skyldes det, at en ekstraordinær efterspørgsel på sommerhuse har sendt udbuddet ned til det laveste niveau i over 16 år. Det lave antal sommerhuse, som er til salg, betyder, at der ikke er lige så meget forhandlingsrum, og det har givet priserne luft under vingerne,« siger Anders Overvad, der er boligøkonom hos Arbejdernes Landsbank til Boliga.dk.

Der er dog nogle områder tilbage i landet, hvor sommerhuspriserne har fået knap så meget luft under vingerne:

I Middelfart og Silkeborg Kommune er de gennemsnitlige kvadratmeterpriser nemlig lavere end i maj sidste år med fald på henholdsvis to og 20 procent.

Prisloft i sigte?

Normalt er forår, når danskerne mærker temperaturerne stige og kommer ud af deres vinterhi, også lig med højere sommerhuspriser.

Men prisstigninger som dem, der finder sted lige nu, er alligevel noget af et særsyn og resulterer i et marked, der bestemt ikke er i købernes favør:

»Det er vigtigt at gøre op med sig selv, hvad man ønsker af et sommerhus, og hvor meget man er villig til at betale. Har man styr på sine prioriteter og sit budget kan man med ro i maven stadig købe et sommerhus, så længe man køber efter et behov og ikke i investeringsøjemed,« siger Anders Overvad til Boliga.dk.

De hurtigt stigende sommerhuspriser vil formentlig også nå et loft på et tidspunkt:

»Ser vi fremad, så er det vores klare forventning, at farten skal ned på sommerhusmarkedet. Handelsaktiviteten er begyndt at aftage, men der bliver stadig sat sommerhuse til salg, så udbuddet vil stige hen over sommeren og give luft til et presset marked. Vi forventer, at sommerhuspriserne stadig vil stige i år og næste år men i et meget mere afdæmpet tempo, end det vi har været vidne til det seneste år,« siger Anders Overvad.

