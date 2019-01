Gitte Nørregaard Falcon er alt andet end tilfreds med den danske isenkramkæde Bahne, efter det er kommet frem, at virksomhedens hjemmeside er blevet ramt af et nyt hackerangreb.

»Jeg tænker virkelig, at det er nogle amatører, vi har med at gøre. Jeg synes virkelig, det er amatøragtigt, at man ikke kan styre det der,« siger hun til B.T.

Gitte var nemlig blandt de 3300 kunder, der efter Black Friday i november blev nødt til at spærre sit kort, fordi hendes betalingsoplysninger fra Bahnes hjemmeside var blevet lækket. Nu frygter Gitte, at hun blevet ramt igen.

»Sidste gang måtte jeg lukke alle kort. Det tager jo rigtig meget med sig. Jeg var egentlig lidt hidsig over, at der er en masse, man pludselig ikke har betalingsoplysninger til, fordi ens kort er lukket - for eksempel Spotify. Det gjorde mig gal. Og nu er jeg måske ude i det samme igen,« fortæller hun til B.T.

Denne gang har hackerangrebet ramt 473 kunder, og Gitte Nørregaard Falcon fra Vestsjælland kan nu være blandt de 18 kunder, der er blevet ramt af begge sikkerhedsbrud. Og hun er ikke glad.

Men du har handlet der igen alligevel?

»Jeg tænkte jo, at det ikke ville ske igen. Men jeg må da indrømme, at jeg tænkte: 'gider jeg overhovedet at handle her?'

Det er i perioden fra 29. december til 2. januar, at den kendte isenkramkæde har mistanke om, at ukendte hackere har fået adgang til kundernes betalingsoplysninger.

Administrerende direktør i Bahne, Benjamin Røpke, kaldte tidligere fredag situationen for 'en katastrofe' og undskyldte. Han fortalte samtidig, at de torsdag havde kontakt til 418 af de i alt 473 ramte kunder.

Gitte Nørregaard Falcon ved, at hun har handlet på hjemmesiden i den angivne periode, men er endnu ikke blevet kontaktet af Bahne. Er hun ramt, mener hun, at kæden må finde pengene frem.

»Jeg bliver simpelthen så træt. Så skal jeg bruge penge på at få nye kort. Det må de betale. Nu stopper festen.«