Er det optimalt, at nogle YouSee-kunder kan slippe billigere, når andre ikke kan?

Ikke, hvis man spørger Gitte Thomsen. Hun er netop blevet afvist at få en rabat på 20 kroner, modsat Carl Nielsen, som forleden kunne fortælle til B.T., at han havde klemt over 1.000 kroner ud af YouSee.

»Jeg synes ikke, det er retfærdigt, at nogle kan få rabat, når andre ikke kan. Der må være ens regler for alle,« siger Gitte Thomsen.

Den 61-årige kvinde fra Viborg har for nylig skiftet sin mellemstørrelse tv-pakke ud med den mindste og ti såkaldte bland selv-kanaler.

Gitte Thomsen fra Viborg har efter eget udsagn været kunde hos YouSee 'altid'. Men det kan meget vel snart være fortid.

For det skal hun smide 20 kroner mere, end hun har gjort hidtil. Og det har undret hende. Derfor kontaktede hun i forbindelse med skiftet YouSee - både telefonisk og fysisk i butik.

»De sagde bare, at det var sådan, det var, og at der ikke var noget at gøre.«

Og så accepterede Gitte Thomsen ellers det, selvom hun var utilfreds med at betale mere for et mindre produkt.

Mens så læste hun B.T.s artikel om Carl, der fik presset en større rabat ud af YouSee. Helt konkret 1.594 kroner.

Derfor ringede Gitte Thomsen atter en gang til YouSee og pressede på. Men resultatet var det samme: Hun kunne ikke få de 20 kroner i rabat, som hun bad om.

»Jeg kunne intet få. Intet. Det er forskelsbehandling, og det gør mig virkelig harm,« lyder det fra den viborgenseren, der efter eget udsagn har været kunde hos YouSee 'altid'.

»Jeg overvejer stærkt, om jeg skal finde et andet selskab. Hvis der ikke sker noget, skifter jeg.«

Fra YouSees side understreger man, at kunder ikke bare kan ringe ind og forhandle sig til en rabat. Sagen med Carl Nielsen var nemlig et særtilfælde og 'en menneskelig fejl fra kundeservice'.

Og selvom direktør Jacob Mortensen fortæller til B.T., at han gerne personligt vil sørge for, at der bliver kigget på Gitte Thomsens sag, skal hun ikke regne med en rabat.

»Vi står ved det, vi har lovet Carl, men det er ikke den generelle fremgangsmåde, og det har vi nu understreget overfor kundeservice,« siger direktør Jacob Mortensen.

Han fortæller, at priser og produkter afhænger af eksempelvis lokale aftaler med antenneforeninger.

Da han ikke kender Gitte Thomsens konkrete forhold, kan han derfor heller ikke udtale sig konkret om hendes sag.

»Som jeg får det refereret, undrer hendes pris mig. Derfor vil jeg personligt gerne sørge for, at en medarbejder kigger på hendes abonnement og ser, om det er tilpasset hendes behov og pris.«

Sådan er det for alle kunder, lyder det.

Dialog og tilpasning af produkter er netop, hvad YouSee vil fokusere på for at holde på kunder som Gitte Thomsen, der overvejer at opsige abonnementet.

»Vores vigtigste budskab er, at vi gerne taler med alle vores kunder for at finde en passende løsning på både indhold og pris,« siger Jacob Mortensen.