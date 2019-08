Barberbladsvirksomheden Gillette har besluttet at flytte fremtidigt fokus i deres reklamer, efter at de tidligere i år endte i en shitstorm på grund af reklamer om 'giftig maskulinitet'.

I stedet vil reklamerne nu handle om lokale helte, lyder det fra virksomheden ifølge News.au.

Uvejret, som Gilette bragte sig selv i, startede i januar, da de i et forsøg på at sætte fokus på mobning, #metoo og giftig maskulinitet i en reklame ændrede deres slogan fra ‘the best a mand can get’ til ‘the best a man can be’.

Begrundelsen var, at skrabergiganten ville have mænd til at tage ansvar for deres køn og holde hinanden ansvarlige.

Men selvom budskabet måske stemmer meget godt overens med de seneste års fokus på området, faldt reklamen ikke i god jord hos kunderne.

Flere beskyldte Gillette for at levere feministisk propaganda. Reklamen var et angreb på den ‘maskuline mand’, lød det blandt andet.

Shitstormen kostede ifølge News.au firmaet omtrent 12 milliarder dollar, og derfor har Gillette nu valgt at gå en anden vej med deres markedsføring.

Det sker blandt andet med en reklame, hvori en brandmand spiller en hovedrolle.

»Vi har en meget klar strategi for, hvordan vi på autentisk vis kommer i forbindelse til vores kunder,« forklarer Manu Airan, som er branddirektør for Gillettes australske afdeling og fortsætter:

»Vi vil fortsætte med at italesætte det, der er vigtigt for Gillette, og det er at repræsentere de mænd, der gør deres bedste og hjælper andre mænd med at gøre deres bedste.«

Branddirektøren vil dog ikke svare på, om emner som giftig maskulinitet for fremtiden er helt ude af billedet.

»Vi vil fortsætte med at repræsentere mænd, der gør deres bedste. Det er vores formål, og det har det været i 118 år, og det ændrer sig ikke.«