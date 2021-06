Hvis du ligesom mange andre er på jagt efter en kold flaske vand i sommervarmen, risikerer du at få lænset din pengepung. Og måske tror du fejlagtigt, at du har købt en flaske vand fra en eksotisk kilde.

Prisforskellen er nemlig gigantisk, selvom mange af forhandlernes egne mærker indeholder nøjagtig det samme og helt almindelige grundvand fra vandboringer ved Brande.

B.T. har tjekket priserne, og pristjekket viser, at man skal betale mere end otte gange så meget for en kold flaske vand i Lidl sammenlignet med en på køl i Lagkagehuset. I Lidl skal du slippe 2,30 kroner for en halv liter, mens prisen rammer hele 20 kroner i Lagkagehuset. Og indholdet er vel og mærke præcis det samme.

I begge flasker er der nemlig vand fra den såkaldte Denice-kilden ved Brande. Hvis du tror, at ordet 'kilde' betyder, at vandet springer op ad jorden fra eksotisk kilde, tager du fejl. Der er tale om vand fra en helt almindelig grundvandsboring.

Og indholdet i størstedelen af de såkaldt private label flasker med naturligt mineralvand, som B.T. har tjekket, stammer fra denne vandboring.

Sådan gjorde vi Mandag 21. juni besøgte B.T. 14 supermarkedskæder, Flying Tiger, Normal, Søstrene Grene og Lagkagehuset og indkøbte halvliters private labelflasker med vand uden brus. Efterfølgende blev de indsamlede priser sendt til tjek hos butikkerne. Vi bad dem ligeledes godkende, hvorvidt deres flasker står på køl eller ej. Dagrofa, der ejer Min Købmand, Spar og Meny, oplyser, at det er op til den enkelte købmand, om flaskerne skal placeres på køl. I skemaet har vi skrevet, at flasken hos Min Købmand var på køl, da det var tilfældet i flere af de butikker, B.T. besøgte. Dagrofa oplyser ligeledes, at det er op til den enkelte købmand, om flasken skal prissættes højere end den vejledende udsalgspris. Søstrene Grene oplyser, at der er fri prissætning på markedet, så der kan være butikker, der har flasken til en lavere pris end 5,88 kroner.

Ann Lehmann Erichsen, der er uafhængig forbrugerøkonom, ryster på hovedet over prisforskellene på en kold flaske vand.

»Det er jo helt skørt. Prisen på det vand, der kommer ud af hanen, er få øre, så der er ikke grund til at give så mange gange prisen for at købe det på flaske,« siger hun.

Selvom vi altså for få øre kan tage en halv liter postevand med på turen i en drikkedunk, bruger vi i Danmark gerne mange penge på at købe vand på flaske.

Danskerne drikker, hvad der svarer til omkring 20 liter flaskevand per indbygger om året. Det viser tal fra Bryggeriforeningen.

»Vand er blevet et fantastisk stort produkt. For 15 år siden ville ingen have givet penge for vand på flaske,« siger Bruno Christensen, ekspert i detailhandel.

Langt det meste af det vand, vi køber, er uden brus. Men hvad koster en flaske vand så i supermarkederne og hos andre forhandlere?

For at finde svaret på det tog B.T. mandag formiddag rundt i København og fyldte kurven med halv liters private label produkter fra hylder og kølemontre i supermarkeder, Flying Tiger, Søstrene Grenes, Normal og Lagkagehuset.

Fælles for alle butikkerne er nemlig, at de har deres eget mærke. Men der er også noget andet, der går igen.

Danskerne er vilde med vand på flaske. Vi drikker i gennemsnit 20 liter per indbygger om året. Foto: BJARKE ØRSTED Vis mere Danskerne er vilde med vand på flaske. Vi drikker i gennemsnit 20 liter per indbygger om året. Foto: BJARKE ØRSTED

Et kig på etiketten viser, at indholdet i 14 ud af de 19 private label produkter er vand fra den såkaldte Denice-kilde ved Brande.

Bag på Lagkagehusets og Søstrene Grenes flaske står der, at den indeholder drikkevand. Men i en mail til B.T. fra Ulrika Dennerborg, head of corporate affairs Nordics & Baltics hos Danone, der ejer Aqua D'or, bekræfter hun, at begge flasker indeholder naturligt mineralvand fra Denice-kilden.

Men selvom indholdet er identisk i størstedelen af private label flaskerne, er prisen og temperaturen langtfra den samme.

Hos Lidl, Min Købmand og Rema 1000 er private label vandet placeret på køl. Hos Rema 1000 kommer vandet fra den såkaldte Nornir-kilden, som også ligger i Brande.

I Lidl og Rema 1000 koster flasken 2,30 kroner, mens den hos Min Købmand koster 2,85 kroner.

»Det er vores holdning, at vores private label skal prioriteres lige så høj som mærkevarerne. Det gælder på alle kategorier – også på vand,« forklarer Jonas Schrøder, kommunikationschef i Rema 1000.

Indholdet i alle flaskerne er mineralvand fra Denice kilden i Brande. Men prisen på flaskerne er langt fra den samme. Foto: Privatfoto Vis mere Indholdet i alle flaskerne er mineralvand fra Denice kilden i Brande. Men prisen på flaskerne er langt fra den samme. Foto: Privatfoto

Anderledes ser det ud i Coops butikker. Her står deres billigste private label, Coop Vand, ikke på køl.

»Når vi ikke har et køleskab til vores egne mærker, er det fordi, at det skal være et billigt alternativ til mærkevarerne. Hvis vores billige private label skulle stå i køleskabet, kunne det få betydning for prisen,« forklarer Jens Juul Nielsen, informationsdirektør i Coop.

I Coops kæde SuperBrugsen har man dog sat sit private private label Brødcooperativet på køl. Selvom indholdet i Coop Vand og Brødcooperativet er identisk, koster den afkølede vand fra Brødcooperativet ti kroner. Altså mere end fire gange så meget som den billige Coop Vand.

»Det skyldes, at der er flere omkostninger forbundet med at bære det fra den ene ende af butikken og fylde køleskabe manuelt op i forhold til at sætte dem ind på en palle,« forklarer Jens Juul Nielsen.

Bruno Christensen, ekspert i detailhandel, køber dog ikke helt den forklaring.

»At omkostningerne giver så stor en prisforskel virker ikke realistisk. Der må ligge andre strategiske overvejelser bag, og at man ved, at folk er villige til at betale mere for at få den på køl,« siger han.

Efter turen i supermarkederne går B.T. ned ad Købmagergade. I køleskabene hos Flying Tiger og Søstrene Grene finder vi mineralvand fra Denice-kilden til henholdsvis 5 kroner og 5,88 kroner.

Herefter sættes kursen mod Lagkagehuset, hvor man får man et gedigent slag med prishammeren. I Lagkagehuset skal man punge ud med 20 kroner for en flaske med mineralvand fra Denice-kilden. Altså fire gange så meget som vandet i Flying Tigers og mere end otte så meget som den nedkølede flaske i Lidl.

Til sammenligning koster en halv liter postevand knap to øre i Københavns Kommune, men du skal altså slippe 1.000 gange så meget for en falske vand fra Lagkagehuset.

»Der er rigtig mange penge, man kan spare, hvis man forbereder sig og tager en flaske vand med hjemmefra, som man fylder igen og igen,« siger Ann Lehmann Erichsen.

B.T. har kontaktet Lagkagehuset for at få en forklaring på, hvorfor deres vand koster 20 kroner, men de er ikke vendt tilbage med en kommentar.