Sidste år blev for alvor året, hvor Coop trådte på speederen og endegyldigt sagde farvel til Fakta og konverterede til Coop 365 Discount.

Det blev en ekstremt hård omgang på bundlinjen.

Hele 817 millioner kroner lød driftunderskuddet på for Coop 365 Discount og Fakta samlet set, viser regnskabet.

Da B.T. får Thomas Nielsen, direktør for Coop 365, i røret, erkender han, at det er et meget stort underskud.

»Det er markant, og det er super utilfredsstillende. Per butik er det ikke det største underskud, vi har set i den her branche, men jeg erkender, det er voldsomt,« siger Thomas Nielsen.

Han peger på flere årsager til det store driftunderskud.

»Hovedparten kommer af, at vi har lavet en massiv og hurtig udrulning af Coop 365-butikker. Så har vi investeret massivt i lavere priser. Vi har haft en del ejendomsprojekter. Og så er der en lille klump, der kommer af at lukke Fakta ned,« forklarer Thomas Nielsen:

»Alternativet var at køre videre med Fakta, som var stendødt som brand. Så vi valgte at rulle det her nye koncept ud meget hurtigt og tage de økonomiske poster på én gang fremfor at gøre det over flere år. Når alt det klumpes sammen, er det forklaringen på, at underskuddet bliver så markant.«

Ikke desto mindre kalder du det her underskud utilfredsstillende. Hvad kunne I selv have gjort?

»Meget af det er vores egne beslutninger. Men vi har også oplevet prisstigninger på en milliard kroner fra leverandørerne og haft kunder, der virkelig har købt billigere varianter og jagtet tilbud. Det har også ramt os,« siger Thomas Nielsen:

»Vi kunne have undgået det her underskud ved at have kørt konverteringen over flere år. Men nu valgte vi at gøre det på meget kort tid. Og den plan, vi har lavet nu, tror vi meget på.«

Trods det store underskud er Thomas Nielsen optimistisk på vegne af Coop 365 Discount.

»Det er da en hård start, men jeg er meget optimistisk,« siger Thomas Nielsen:

»Havde du spurgt mig, da det stadigvæk var Fakta, kunne jeg ikke se vejen frem. Det kan jeg nu. Og det er det, der er den helt store forskel.«