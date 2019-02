Mens resten af landet sidste år kunne spærre øjnene op over en bolighandel til mere en 70 millioner kroner, har Aarhus netop taget et ryk.

Med en handel, der ifølge Boliga, er gået igennem til svimlende 28,5 millioner kroner, er det nemlig det fjerdedyreste hussalg i Jylland nogensinde.*

Da huset første gang ramte markedet i 2017, stod der da også 32 millioner kroner på salgsopstillingen. Senere blev denne justeret ned til 29,8 - og helt til sidst har der altså også været lidt yderligere rabat at komme efter for køberen.

Huset var til salg hos mæglerkæden Lokalt Liebhaveri, og i deres salgmateriale beskrev de ejendommen som “moderne luksus” med både hall, havudsigt og en ekstra lejlighed - eksempelvis til teenageren.

Adressen har da også hjemme i det attraktive Risskov-område, der efter nabo-postnummeret i Aarhus C, er det dyreste postdistrikt uden for hovedstaden at købe villa eller rækkehus i. Ifølge tal fra Boliga gav køberne nemlig i gennemsnit 32.207 kroner pr. kvadratmeter i 2018.

Overgået

Men mens nye købere altså kan glæde sig til at rykke ind på de eksklusive kvadratmeter, er det ikke første gang, at Aarhus har budt på handler i den størrelsesorden.

I foråret 2016 blev der nemlig registreret et salg af et hus i Egå - også med en beliggenhed helt ud til bugten. På skødet står der 35 millioner kroner - hvilket også var prisen ejendommen senest havde stående på salgsopstillingen.

I 2007 blev en stor ejendom i Højbjerg med en bolig på 504 kvadratmeter også handlet for en høj pris; nemlig på 39,75 millioner kroner. Og så er der ikke mindst også salget af en 681 kvadratmeter stor villa ud til Kongeskoven og Vejle Fjord, der i august 2006 fik nye ejere for svimlende 45 millioner kroner.

Er du på jagt efter liebhaveri på Jyllands særligt eksklusive egne, skal du blive i Bredballe-området i Vejle. Her ligger den for øjeblikket dyreste udbudte villa udenfor Hovedstaden nemlig også helt ned til fjorden.

Prisen for de 436 boligkvadratmeter fra 2010 lyder på runde 30 millioner kroner.

Se Jyllands dyreste hus her.

*Boliga har kendskab til alle bolighandler fra 1992 til i dag, denne liste er for solgte villaer i samme periode, landejendomme er ikke medtaget. Der tages forbehold for fejlregistreringer af disse.