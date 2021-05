Kampen om kunderne på streamingmarkedet er de seneste år blevet stadig mere intens, i takt med at den ene mediegigant efter den anden har kastet sig over nye og storstilede streamingtjenester.

Senest har både Apple Tv+ og Disney+ været med til at ruske op i markedet. Og nu peger alt i retning af, at endnu en megatjeneste er på vej ud i de danske stuer.

I disse dage arbejder to giganter nemlig på en fusion, der skal gøre det muligt at knuse de allerstørste spillere på markedet i form af Disney+ og Netflix.

Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt Bloomberg News og Washington Post.

Det er de to amerikanske mediekoncerner AT&T og Discovery, der via en fusion vil samle indhold fra alle Discoverys kanaler, som blandt andet tæller Discovery Channel og Animal Planet, og AT&Ts brands som HBO, CNN, TNT og Warner Bros. under én hat.

En fusion, der vil skabe en streaminggigant til en værdi af over svimlende 150 milliarder dollar, skriver BBC, og som utvivlsomt vil få direkte betydning for streamingkunderne i Danmark, hvor både HBO Nordic og Discovery Plus er til stede i dag.

»Potentialet er enormt stort. Det er et projekt, som kan hamle op med spillere som Disney+ og Netflix. Det er ny megatjeneste, vi taler om,« siger Claus Bülow Christensen, digital analytiker og arrangør af Copenhagen Future TV Conference:

»Det vil give rigtig god mening at samle indhold fra AT&T Warner Media og Discovery i én tjeneste, fordi det giver indhold fra helt forskellige hjørner af spektret. De kan skabe en bred tjeneste, hvor der er noget for alle i en husstand. Og det er vigtigt for at fastholde abonnenter.«

Et af HBOs helt store slagnumre har været 'Game of Thrones'. Foto: ROBYN BECK Vis mere Et af HBOs helt store slagnumre har været 'Game of Thrones'. Foto: ROBYN BECK

Både AT&T og Discovery har bekræftet på et pressemøde, at en fusion er under opsejling. Det er AT&Ts Warner Media, der skilles ud og fusioneres med Discovery.

På en pressekonference lød det mandag, at den nye tjeneste fra starten vil have 200.000 timers indhold, hvorefter man vil pumpe 20 milliarder dollar i nyt indhold hvert eneste år.

»Vi mener, at vi sammen bliver det bedste medieselskab i verden,« sagde David Zaslav, administrerende direktør for Discovery Inc., ifølge Washington Post, og tilføjede senere på samme pressekonference:

»Vi stopper ikke, før vi er det største underholdningselskab i verden og når ud til folk på alle platforme.«

Ifølge Claus Bülow Christensen er der flere modeller for, hvordan den nye megatjeneste eventuelt vil se ud, når den rammer Danmark.

»Vi så med Disney, at de efter noget tid lagde voksenindhold fra Fox ind i Disney-tjenesten og skabte en langt bredere og dybere tjeneste. Jeg tror, vi kan komme til at se, at når HBO Max, der lander i Danmark til efteråret, er lykkedes med fusionen med Discovery Networks, så bliver Discovery Plus en del af HBO Max' udbud til danskerne,« siger Claus Bülow Christensen:

»Men det kan også blive i en form for bundling. I USA ser vi eksempelvis, at Disney sælger deres tjeneste i pakker, hvor du så kan få Hulu og ESPN med oveni til en samlet rabat. Det kan godt være, at man gør det sådan, at Discovery Plus og HBO Max fortsat er to platforme, men at man så får dem billigere, hvis man køber dem sammen.«

Før fusionen bliver til virkelighed, skal den godkendes af de amerikanske konkurrencemyndigheder. Det forventes først at ske i 2022.

Claus Bülow Christensen mener, at fusionen er del af en naturlig udvikling på streamingmarkedet.

»Man har lidt gået og forventet de her konsolideringer i markedet. Der er kommet mange små og forskellige tjenester, hvilket har skabt et lidt broget og uoverskueligt marked for forbrugerne. Den her slags konsolideringer er ret oplagt på nuværende tidspunkt.«