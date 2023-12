Ikke alene ville potentiel handel være det største opkøb nogensinde i Danmark.

Det ville også gøre dansk selskab til verdens største.

Deutsche Bahn har officielt sat datterselskabet, logistikforretningen DB Schenker til salg, og ekspert vurderer, at det bedste bud på en køber er en 'dansker'. Det skriver Finans.dk.

Det er nemlig en anden logistikgigant, danske DSV, hvorfra der tidligere er givet udtryk for, at man er interesserede i at opkøbe DB Schenker.

De har dog for nuværende ikke fået en kommentar fra DSV, men ekspert er ikke i tvivl om, at selskabet står i front i rækken af potentielle købere.

»DSV er det bedste bud. De vil kunne høste de fleste synergier og vil på den måde kunne give den bedste pris,« siger Mikkel Emil Jensen til mediet. Han følger som senioranalytiker hos Sydbank transportmarkedet.

DB Schenker er verdens fjerdestørste logistikfirma. På tredjepladsen ligger danske DSV, som med et opkøb ville lægge sig på en førsteplads.

Interesserede skal have meldt sig på banen inden klokken 12 15. januar. Det skriver Euroinvestor.

De seneste rygter for en pris for DB Schenker har været omkring 12 til 13 milliarder euro svarende til imellem 89 og 97 milliarder kroner