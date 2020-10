Da Martin Nordkvist i sommer var i fuld sving med at arbejde på sin kommende bog, der skal hjælpe mænd til at tabe 20 kilo på 20 uger, studsede han pludselig over noget, der siden har udviklet sig til en sag for fødevaremyndighederne.

For da Martin skulle tilberede en af Danmarks mest populære sovser, Knorrs bearnaisesauce, gik det hurtigt op for ham, at noget var helt galt.

»Når man laver en bog om vægttab, er det vigtigt at vide, hvor meget energi hver ret indeholder. Der skal man gå meget systematisk til værks,« forklarer 44-årige Martin Nordkvist fra Frederikssund:

»Til en af opskrifterne laver jeg Knorrs bearnaisesauce, men det er uden den margarine, som opskriften foreskriver. Da jeg så skal til at regne ud, hvor mange kilojoule der er i, kan jeg se, at der er noget, som ikke stemmer.«

Martin Nordkvist opdagede, at den var helt gal på Knorrs pakning

Martins beregninger viser hurtigt, at hvis man følger den opskrift, Knorr har skrevet på pakken, så er der mere end dobbelt så mange kalorier i, end det ellers fremgår på pakken.

»Og det er jo helt galt. Der er rigtig mange mennesker, som kæmper med at holde vægten og tæller kalorier i det her land. De bliver simpelthen snydt, hvis de stoler på den angivelse,« siger Martin Nordkvist:

»Den ekstra mængde energi, der ikke fremgår af pakken, svarer til, at man får en chokoladebar, som man intet aner om.«

Så Martin tager fat i Unilever, der står bag Knorr.

Knorr er endt i problemer

De svarer ikke. Martin rykker en gang i slutningen af august og endnu en gang i september. Han får ingen reaktion.

»Så jeg skriver til Fødevarestyrelsen. Jeg synes, der der skal være styr på tingene,« fortæller Martin.

Og det er en henvendelse, der måske i dag får Unilever til at ønske, at de havde reageret på Martin Nordkvists henvendelser noget før.

Martins mail udløser nemlig en reaktion fra Fødevarestyrelsen. Fredag 2. oktober gennemfører Fødevarestyrelsen en kontrol af Unilever, og rigtigt nok: Pakningen er ikke korrekt.

Her er fejlen Sådan har Knorr angivet næringsindholdet for 100 ml tilberedt sovs ud på den nye pakke: Energi 562 kj/135 kcal Fedt 11 g Den korrekte angivelse for næringsindholdet per 100 ml tilberedt sovs: Energi 1077 kj/265 kcal Fedt 25 g

Også Fødevarestyrelsen regner sig frem til, at den angivelse af kalorier, der er på sovsepakken, er halvdelen af det reelle antal kalorier.

Fødevarestyrelsen kvitterer med en sanktion, som betyder, at Unilever har mistet sin elitesmiley og nu skal betale for en række opfølgende kontroller.

Hos Unilever lægger man sig fladt ned over for B.T.

»Vi erkender og beklager, at der grundet en menneskelig fejl er sket en fejlmærkning på vores nye emballager vedrørende energiindholdet i vores Knorr Bearnaise Sauce. Produktets indhold og energiindhold er det samme, som vores forbrugere har været vant til at købe,« skriver Sandhya Forselius i en mail til B.T. og fortsætter:

»Det er meget vigtigt for os at kommunikere retvisende til forbrugere, og vi er kede af, at vi har skabt forvirring via fejlmærkningen af de nye emballager. Vi vil få rettet den konkrete fejl snarest muligt, gennemgå hele vores produktlinje og iværksætte procedurer, der skal sikre, at vi undgår at begå lignende fejl fremover.«

For Martin Nordkvist har hele sagen været lidt af en øjenåbner.

»Personligt tror jeg da på, at det er en fejl, for jeg har også tjekket angivelsen på deres hollandaisesauce, og den er korrekt,« siger Martin Nordkvist:

»Men det får da en til at tænke over, hvor man ellers ser de her fejl. Det er virkelig vigtigt, at vi forbrugere kan stole på, hvad der står på pakken.«