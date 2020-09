Efter flere års nedtur med et konstant faldende antal tv-kunder kaster Nuuday, der driver YouSee, Hiper, Telmore og Eesy, sig nu ud i endnu en storstilet offensiv for at booste antallet af kunder.

Det sker med en splinterny tv-tjeneste med navnet YouTv, som mere eller mindre skal være fremtidens bud på de tv-produkter, så mange danskere i disse år søger væk fra.

Og der er da også en del, der er anderledes. Alle kan få YouTv – uanset hvor du bor i landet, eller hvilken bredbåndsudbyder du har, og så er det drevet via en app frem for kabler.

Konceptet er simpelt: Du betaler som minimum 199 kroner, som giver dig Fox+, Xee, Paramount+ og DRTV, og så får du et antal point.

For 199 kroner om måneden får du tre point oven i, for 299 kroner får du 10 point, for 399 får du 20 point, og for 499 får du 30 point.

Med de point kan du så købe streamingtjenester og tv-kanaler og skabe din egen pakke.

Mandag eftermiddag får B.T. Michael Moyell Juul, koncerndirektør i Nuuday, og Henrik Harder, direktør for YouTv, igennem på telefonen til en snak om den nye tjeneste.

Først og fremmest: Hvorfor lancerer I YouTv nu?

»Vi føler, at det henvender sig til et nyt segment. Det er en 100 procent fleksibel løsning, som er uafhængig af, hvor man bor, eller hvilken bredbåndudbyder man har. Det er en attraktiv pris. Så vi rammer nogle, vi ikke har kunnet ramme tidligere, og vi gør det med et produkt, hvor man har stor valgfrihed,« siger Michael Moyell Juul.

Det er jo ikke helt valgfrit, når man skal have en grundpakke til 199 kroner. Hvorfor ikke bare give folk total frihed til at vælge alt fra bunden?

»Vi mener, det er godt med en bund. Der er rigtig fint indhold med Paramount, Fox, Xee og DRTV. Og så handler det selvfølgelig også om at have en forretningsmodel,« siger Michael Moyell Juul.

Det er ikke en klassisk tv-pakke via kabel. Hvordan fungerer det rent teknisk? Og kan man stadigvæk zappe rundt?

»Det er en app-baseret løsning. Du kan bruge det til iOS, Android, chromecast eller din computer, og så er vi i gang med at bygge en Apple TV-app, som kommer inden for en måneds tid,« siger Henrik Harder, direktør for YouTv:

»I forhold til at zappe, så er YouTv udviklet til en anden type sening. Men det er helt klart en funktion, som vi overvejer at udvikle, for det at zappe er stadigvæk en kerne i at se tv.«

Da I meldte, at YouTv var på vej i sommer, var der tidligt nogle ude og sige, at det her allerede er gammeldags, og det kommer for sent. Hvad siger I til det?

»Vi synes oprigtigt, at det her peger fremad. Det er jo rigtigt, at der er mange, der klipper tv-kablet og går mod streaming, men så skal de ud at abonnere på en masse forskellige tjenester. Her får du det bedste af to verdener – streaming og tv – samlet i én tjeneste,« siger Michael Moyell Juul.

Hvor stor en lancering er det her for Nuuday? Og hvad er jeres succeskriterier?

»Det her en rigtig stor lancering for os. Vi har lagt en masse energi i YouTv, og der er investeret godt i det. Det synes vi, man kan mærke på produktet,« siger Michael Moyell Juul:

»Der er et stort potentiale, men i forhold til succeskriterier, så er det ikke noget, vi er klar til at dele offentligt. Men det er klart: Det er vigtigt, at de, der abonnerer på det, er glade for det. Og vi ser det her som et nyt marked. Det marked vil vi gerne være førende på.«