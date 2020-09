Mandag morgen skete der en udvikling på det danske telemarked, som på sigt kan vise sig at få store konsekvenser og presse priserne yderligere ned til gavn for din pengepung.

Ud af det blå kastede Danmarks absolutte telegigant, Nuuday, en del af TDC, sig hovedkulds ind i priskrigen med det splinternye teleselskab Eesy. Et selskab, som lagde sig direkte ned i den billige ende af skalaen og dermed lagde fornyet pres på priserne.

Det viser en analyse af 26 teleselskabers billigste abonnementer, som indeholder mindst 10 GB data og kan bruges i EU.

Teleselskabernes krig om at lokke dig ind i folden er særdeles intens: Hvert år skifter omkring en million danskere teleselskab.

Har du skiftet teleselskab inden for det seneste år?

En stor del af dem skifter for at få det billigste abonnement og spare penge. Og det er der rigtig god mulighed for at lykkes med, afslører pristjekket.

Skifter du fra et af de dyreste selskaber i pristjekket til et af de tre billigste, Greentel, Oister eller Glad Mobil, er der 1.080 kroner at spare om året.

Er I flere i en husstand, der skifter samtidig, kan besparelsen nemt løbe op i både 2.000 og 3.000 kroner på årlig basis.

Indtil i mandags var Nuudays selskaber, Telmore og YouSee, stort set altid blandt de selskaber, man skulle skifte væk fra for at spare penge på den rene telefoni.

Det er de stadigvæk, men nu har Nuuday så også selskabet Eesy, og deres billigste produkt til 99 kroner om måneden er – i denne sammenhæng – blandt de stærkeste abonnementer på markedet.

Skifter du eksempelvis fra Nuuday-selskabet YouSee til Eesy, kan du spare 840 kroner om året og stadigvæk få dækket et gennemsnitligt behov.

»Det lader til, at Eesy reelt er sat i verden for at tage kampen op med de absolutte lavprisselskaber, og det er et rigtig godt springbræt til at tage kunder ind. Eesy har en kvalitetplatform i form af TDC, så det er et stærkt bud det her,« siger Torben Rune, indehaver af firmaet Teleanalyse:

»Danskerne er blevet ekstremt prisbevidste, hvad angår teleabonnementer, og konkurrencen er virkelig hård i øjeblikket. Det er helt klart i det lys, vi skal se lanceringen af Eesy.«

Og så er der et andet lys: Mens selskabet 3 eksempelvis har lagt kunder oven i porteføljen de seneste år, har Nuuday tabt kunder i en lind strøm fordelt på bredbånd, telefoni og tv-pakker.

Den blødning kæmper de for at stoppe, og lanceringen af Eesy er en af de ting, der skal sætte prop i det faldende antal kunder.

Derfor er det også interessant at se, hvordan Eesy ligger sammenlignet med de tre andre giganters egne lavprisselskaber.

Det er nemlig sådan i Danmark, at der findes fire store tele-spillere: Nuuday, 3, Telenor og Telia.

Fakta: Sådan har vi gjort Pristjekket er foretaget fredag 4. september. Alle priser er indhentet på selskabernes egne hjemmesider. Ud fra gennemsnitstal fra Energistyrelsens telestatistik er vi gået efter selskabernes billigste abonnementer, der indeholder mindst 10 GB data, to timers tale, fri sms/mms, og som kan bruges i EU-lande.

Nuudays lavprisselskab hedder altså Eesy, 3's lavprisselskab hedder Oister, Telenors hedder CBB, og Telias hedder Call Me.

I den kamp er det Oister, der ligger bedst til i B.T.s pristjek med et abonnement til 79 kroner om måneden.

Herefter følger så Nuudays Eesy til 99, Telias Call Me til 108,75 og Telenors CBB til 119 kroner om måneden.