Der er nok ikke den helt store julestemning på General Motors hovedkontor.

For efter at en satsning på selvkørende biler led et gevaldigt knæk oven på en række ulykker, så skal man af med 900 medarbejdere.

Det skriver flere medier, herunder Berlingske, BBC og Reuters.

Det er Cruise, som hører under General Motors, der har måttet sande, at deres selvkørende biler var en fiasko.

Man indstillede al kørsel i USA, da myndighederne i Californien fratog selskabet tilladelsen til at afprøve bilerne på almindelige veje.

Og fiaskoen har fået topchef Kyle Vogt og medstifter Dan Kan til at forlade skuden, og nu skal yderligere 24 procent af virksomheden skæres fra.

Økonomien halter også gevaldigt i virksomheden.

Alene i 3. kvartal har Cruise mistet omkring 4,8 milliarder. Nu er det samlede tab oppe på 55 milliarder siden 2006, skriver Reuters.

Cruises selvkørende biler skulle fungere som taxa i Californien. Og det er blandt andet en ulykke i oktober, som var sømmet i kisten.

For tilbage i oktober trak en selvkørende Cruise-bil en kvinde med sig på vejen.

Kvinden var allerede blevet kastet ud på vejen efter at være blevet ramt af en anden bil, som havde en chauffør bag rattet. Herefter blev hun så trukket af den selvkørende bil.

Ifølge trafikmyndighederne bremsede Cruise-bilen »aggressivt« uden dog at kunne stoppe i tide.

Påbuddet fik Cruise til at indstille al kørsel i byerne Phoenix, Houston, Austin, Dallas og Miami.