»Det var en stor overraskelse for alle.«

Rasmus Larsen, redaktør på Flatpanels.dk, lægger ikke fingre imellem, når han skal beskrive det pressemøde, HBO holdt i Danmark tirsdag. Den slags pressemøder er ofte uden de store nyheder og reelt gabende kedelige. Men tirsdag var markant anderledes.

Her stod de store meldinger i kø. Meldinger, der varslede priskrig og var som håndgranater for både biograferne og tv-udbydere som YouSee.

Først: Den 26. oktober skifter HBO Nordic navn til HBO Max i Danmark.

Antallet af film og serier på tjenesten bliver fordoblet i forhold til i dag, den tekniske platform forbedres markant, og prisen falder fra 99 til 79 kroner om måneden.

»Det er meget overraskende, at de sænker prisen. Det er meget aggressivt og stik mod alle forventninger,« siger Rasmus Larsen, der overværede pressemødet, til B.T. og uddyber:

»Det siger noget om, hvor skarp krigen mellem de store tjenester er ved at blive. Man vil ud og tage kunder fra Disney og Netflix, og det gør man både med et større indholdskatalog og lavere pris. Det her er en krig på flere parametre.«

Næste håndgranat:

Alle film fra Warner Brothers kommer fremover på HBO Max 45 dage efter biografpremieren. Indtil nu har biograferne haft film for sig selv i mere end 120 dage.

Det betyder eksempelvis, at en film som 'Dune', som lige nu går i de danske biografer, højst sandsynligt vil være at finde på tjenesten, når den går i luften i Danmark.

»Det er jo voldsomt for biograferne. Men for HBO Max er det et fantastisk værktøj til at få kunder ind i butikken. Hver gang de har en stor film, kan de bruge den til at markedsføre HBO Max og sige: 'Snart får du den uden ekstra beregning hos os. Du skal bare have abonnement',« siger Rasmus Larsen.

Og så en lille håndgranat under de danske tv-udbydere og ikke mindst tv-kunder.

Fremover vil HBO Max ikke være tilgængelig på tv-bokse fra eksempelvis YouSee.

I dag er det sådan, at du kan købe HBO Nordic for seks point i YouSees bland selv-pakker, hvorefter den ligger på din YouSee-boks, hvor du kan se alt indhold fra HBO.

Fremover vil du fortsat kunne købe HBO via YouSees bland selv-pakker – til samme pris på seks point – men du vil ikke kunne se HBOs indhold på YouSees boks.

I stedet skal du tilgå HBO Max via deres egen app. Det bekræfter YouSee over for B.T.

Rasmus Larsen vurderer:

»Det er ret kritisk for YouSee. De er lykkedes ret godt med at samle streaming og tv-kanaler på deres boks, så det er ikke godt. Nu kan man købe HBO via YouSee, men bliver så dirigeret et andet sted hen for at se indholdet. Så har man jo ét ben ude af tv-pakken allerede der,« siger Rasmus Larsen:

»HBO gjorde det samme i USA, da de lancerede HBO Max. De opsagde samarbejder med alle andre platforme. De vil gerne have brugerne over i deres eget univers, så de kan give kunderne alle deres egne funktioner, billedkvalitet og lydkvalitet, som andre bokse som YouSees ikke kan.«

B.T. har været i kontakt med Norlys, der driver Boxer og Stofa.

De kan endnu ikke sige, om HBO også ryger ud af deres bokse.

I YouSee vil der være en overgangsperiode, hvor man kan beholde HBO Nordic på boksen i en periode, hvorefter den forsvinder og bliver til HBO Max.