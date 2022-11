Lyt til artiklen

Black Friday er en fast del af november for mange virksomheder.

Men for IKEA vil det ikke længere være en del af menukortet, for her har man helt droppet det amerikanske koncept.

Det skriver mediet Retailnews på baggrund af en pressemeddelelse fra IKEA.

Det betyder, at når Danmark går i sort 25. november, vil det være med den svenske gigant på sidelinjen.

I stedet markerer møbelgiganten sig med et initiativ, der skal sætte større fokus på istandsættelse og genbrug.

»Klimakrisen er mere alvorlig end nogensinde, og vi skal passe på planeten. Derfor holder vi fast i vores langsigtede strategi, der handler om at inspirere til et mere bæredygtigt og cirkulært forbrug,« siger Christian Mouroux Pedersen, der er Country Communication and Sustainability Manager hos IKEA Danmark, i pressemeddelelsen.

»Vi håber at inspirere danskerne til at se muligheder i noget de måske ellers havde kasseret – ofte kan lidt maling eller små kreative justeringer gøre, at man selv eller andre kan have glæde af sine gamle møbler mange år frem.«

IKEA har stiftet konceptet Cirkulär, som er deres grønneste initiativ. I IKEA Cirkulär finder man produkter, som fortjener en chance til. Det kan være, de har haft en ejer før. Måske har de været udstillingsmodeller eller måske har de fået en lille skramme eller to.

Udover at genbrugstankegangen er med til at passe bedre på miljøet og klimaet, så er der også en økonomisk gevinst for danskerne ved at handle med brugte møbler også ganske betragteligt – særligt taget den nuværende energi- og inflationskrise in mente.

»I en tid hvor vilde prisstigninger har ramt alle danskere, er det mere oplagt end nogensinde at kigge på, hvordan levetiden på ens møbler kan forlænges. Vi skal gøre det nemmere og mere tilgængeligt for forbrugerne at forlænge levetiden på deres møbler,« siger Christian Mouroux Pedersen.