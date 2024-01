I januar 2023 afviste Volkswagen blankt, at man ville sænke priserne i kølvandet på et gigantisk prishug fra Tesla.

Men nu har den tyske bilgigant gjort det alligevel.

Ved indgangen til det nye år har Volkswagen således i adskillige lande, herunder Danmark, justeret priser og udstyrsvarianter på samtlige modeller i mærkets elektriske ID.-program.

Det gennemgående tema? Alt er blevet billigere.

Det handler om, lyder det i en pressemeddelelse fra Volkswagen, at kunne 'tilbyde elektrisk mobilitet til attraktive priser for en meget bred kundegruppe med forskellige kørselsbehov og budget'.

Efter prisnedsættelsen kan man nu erhverve sig en udgave af den populære ID.3 til en startpris på 299.995 kroner. Og den lidt større ID.4 koster nu fra 334.995 kroner.

Sidste år meldte VW ud - efter Teslas prisnedsættelser - at man ikke ville justere priserne på elbil-modellerne. Men nu gør man det. Hvad har ændret sig?

»Vi monitorerer markedet, der har været meget omskifteligt i 2023, og foretager strategiske tiltag indenfor de rammer, der er givet af fabrikken,« siger Thomas Hjortshøj, som er pressechef for Volkswagen i Danmark, til B.T.

»Volkswagen har fulgt den prisstrategi, vi har gjort de foregående år, hvilket betyder mere i udstyr i bilerne og måske en mindre prisjustering, der giver kunderne mere elbil for pengene. Det er vores ID.3 Style og ID.4 Style et godt eksempel på,« forklarer Thomas Hjortshøj med henvisning til de nye udstyrsvarianter.

Forbrugerøkonom hos FDM Ilyas Dogru glæder sig på forbrugernes vegne.

»Det er ret stort, det her, og det er endnu en god nyhed for forbrugerne. Flere kan være med,« konstaterer han.

Ilyas Dogru pointerer, at der ikke bare er tale om en enkeltstående prisnedsættelse på én model.

»Det er hele programmet, der bliver lavet om, og de ændrer både priser og udstyrsvarianter på én gang. Det viser, at Volkswagen ikke bare har tænkt sig at lægge sig ned og lade Tesla løbe med hele markedet,« siger Ilyas Dogru.

Han tilføjer i samme ombæring, at Volkswagen er 'en af de store' på markedet i både Danmark og en række andre lande.

B.T. beskrev mandag, hvordan Volkswagen i 2023 blev overhalet af Tesla på salget af nye biler i Danmark, og i den forbindelse vurderede Ilyas Dogru, at Volkswagen har haft det vanskeligt.

Han kaldte det bemærkelsesværdigt, at Volkswagen set på markedsandele er gået tilbage.

I 2023 blev der i alt solgt 62.732 nye elbiler i Danmark, hvilket var en stigning på 103 procent i forhold til året forinden.

Foto: Bilstatistik.dk Vis mere Foto: Bilstatistik.dk

Volkswagen har solgt 952 flere elbiler i 2023 end året før, men markedsandelen er faldet fra 16,9 procent til 9,8 procent.

I samme periode er Tesla – som satte priserne ned for et år siden – vækstet med 643,7 procent, og amerikanerne leverede flere end hver tredje nye elbil på de danske veje i løbet af året.

»Vi er tilfredse med resultatet for 2023. Vi har solgt 18 procent flere elbiler end i 2022, og vi har levet op til de salgsmål, vi havde sat for 2023,« forklarer Thomas Hjortshøj.

Han peger på flere succeshistorier undervejs – blandt andet at ID.4/ID.5 blev den tredjemest solgte elbil i Danmark, og at Årets Bil i Danmark i 2023, ID.Buzz, viste sig at være en stor succes på privatleasing.

Ilyas Dogru er imidlertid skuffet over det samlede salg på Volkswagens vegne, og han kaldte det mandag en 'ubehagelig sandhed', at den tyske gigant mangler elbiler i den helt billige ende, hvor man ellers traditionelt har været stærk inden for benzin- og dieselbiler.

Han understreger, at prisen på råvarer til bilproduktion er faldet markant i 2023 og mener, at Volkswagen med prisnedsættelserne gør det rigtige.

»Det kan godt være, at det kommer for sent. Det synes jeg, at det gør. Men det er godt tænkt af dem, og det bliver rigtig interessant at se, hvordan danskerne tager imod de nye priser og muligheder,« siger Ilyas Dogru.

Hos Volkswagen er optimismen da også intakt.

»Vi har her i starten af året mærket en stor interesse for vores ID.-modeller og har en tro på, at vi får et godt 2024,« forklarer Thomas Hjortshøj.