»Hvis nogen havde glemt energikrisen, så vender den frygteligt tilbage i morgen.«

Chefkonsulent i interesseorganisationen Green Power Denmark, Kristian Rune Poulsen, lægger ikke skjul på, at morgendagens elpriser er lidt af en overraskelse.

Dagsprisen bliver næsten fordoblet, viser data fra den nordiske elbørs Nord Pool.

»Det er en meget høj pris. Jeg vil tro, vi nærmest skal helt tilbage til sensommeren eller september for at finde et højere prisniveau,« siger han til B.T.

Tirsdag mellem klokken 08 om morgenen og 20 om aftenen koster en kilowatt-time strøm over tre kroner.

Da der kun er tale om den 'rene' elpris, hvilket vil sige uden transport og afgifter, vil den samlede pris for forbrugerne dog være højere.

»I aftentimerne ryger slutprisen altså op på over seks kroner, kan jeg se på min app,« siger Kristian Rune Poulsen.

Elprisen kan være svær at spå, fordi den i høj grad afhænger af vindforhold, regnvejr, gaslagre og vedligeholdelse af europæiske kraftværker.

Ifølge Kristian Rune Poulsen skyldes tirsdagens prishop en »giftig kombination« af lav vind i meget af Europa kombineret med svigtende a-kraft og høje gaspriser.

»Torsdag eller fredag kan man håbe, der kommer noget bedring i form af mere vind. Men jeg vil nok lade det snavsede vasketøj stå et par dage endnu,« siger han.

Hvis du alligevel ikke kan vente med at vaske tøj, kan du sætte vaskemaskinen over i nattetimerne. Her er strømmen billigst – cirka halvanden krone koster en kilowatt-time, men det er altså vel at mærke uden tariffer og afgifter.