Den nye boligskattereform træder snart i kraft, og er man ugift og ejer af en eksklusiv bolig, kan det være, at man får lyst til at gå på knæ efter at have læst denne artikel.

Budskabet om, at man kunne få lyst til at gifte sig, kommer fra boligøkonom og chefanalytiker i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann, i en kommentar.

Helt præcis hvorfor, vender vi tilbage til senere. For at forstå baggrunden, starter vi nemlig et andet sted.

Næste år træder de nye boligskatter i kraft i form af den nye boligskattereform, hvor skatterabatten er et vigtigt element.

Omkring 80 pct. af boligejerne kan se frem til en lavere eller uændret boligskat, mens de resterende 20 pct. får en højere regning.

Størstedelen af dem, der får en højere regning i form af højere boligskatter, er ejere af lejligheder, men husejere i de dyreste huse i områder som Rudersdal, Dragør og Lyngby-Taarbæk, men også Tårnby, Samsø og Bornholm.

Politikerne har bestemt, at mange af de boligejere, der bliver ramt af højere skatter, får en skatterabat. Skatterabatten gælder for dem, der overtager en bolig inden årets udgang, og rabatten omfatter forskellen mellem det, man skulle have betalt næste år med de nye regler, og det, man skulle have betalt, hvis de nuværende regler fortsatte.

For de dyreste ejerlejligheder kan skatterabatten ende på over 30.000 kr. årligt. For dem med huse i Gentofte og på Frederiksberg kan beløbet løbe op i 70.000 kr. om året.

»Det er altså ikke småpenge, der er tale om, hvis man ejer en eksklusiv bolig. I de øvrige nævnte kommuner er skatterabatten væsentligt lavere, men stadig ikke ligegyldig i de fleste familiers budget,« skriver boligøkonomen.

Hun uddyber videre, at det smarte ved skatterabatten er, at den gælder, så længe ejeren selv bor i boligen. Og så er det også her, at vielsesattesten kommer ind i billedet.

»Ejendomsskattelovens § 43, stk. 4-5 siger nemlig, at det kun er ægtefæller, der kan overtage skatterabatten. Frit fortalt siger paragraffen, at hvis en ejendom eller en del af en ejendom overdrages til ejerens ægtefælle i forbindelse med dødsfald eller skilsmisse, så kan ægtefællen overtage rabatten for hele den pågældende ejendom,« lyder det fra Lise Nytoft Bergmann.

Med andre ord betyder det, at ugifte par risikerer at miste en del af skatterabatten, hvis de går hver til sit eller den ene part dør. Det er uagtet, om den tilbageværende part bliver i boligen.

Cheføkonomen afslutter med at skrive, at hun ikke mener, at man skal skynde sig at blive gift for at opnå en skatterabat.

»Men jeg mener, at det er godt at kende reglerne. Så ved man, hvordan man er stillet, hvis »uheldet« skulle være ude.«

