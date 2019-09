Solgt! Det er nok den bedste nyhed, man kan få, hvis man har en bolig til salg. Og solgt, det er netop, hvad den tidligere fodboldspiller Martin Albrechtsens lejlighed på Islands Brygge er blevet. Det skriver boligsitet Boliga.dk.



Ikke nok med, at den 118 kvadratmeter store lejlighed med udsigt til havnen er blevet købt - den også blevet handlet til mere end udbudsprisen.



Albrechtsen satte den fire-værelses lejlighed til salg tidligere på året for 6.495.000 kroner. Køberne smed yderligere 155.000 kroner oveni og endte altså med at betale 6.650.000 kroner for at overtage nøglerne til den eksklusive bolig.

Overskud på Bryggen

Selv købte den erfarne fodboldspiller udsigtslejligheden i det populære boligområde ved havneløbet i hovedstaden for 5.845.000 kroner tilbage i 2018. Knap to år efter resulterer den boliginvestering i et overskud på lige over 800.000 kroner.

Men en salgskvadratmeterpris på lige omkring 56.350 kroner ligger Albrechtsens lejlighed i den højere ende, hvis man ser på priserne på ejerlejlighederne i Københavns Kommune.

Her er ejerlejlighederne ifølge Boliga.dk nemlig i gennemsnit solgt for 40.260 kroner pr. kvadratmeter i årets andet kvartal.

Martin Albrechtsen har gjort karriere i flere forskellige danske og udenlandske klubber, deriblandt FC København, West Bromwich Albion, FC Midtjylland og Brøndby. I 2017 lagde han fodboldstøvlerne på hylden og er i dag personlig træner.



