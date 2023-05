Det danske boligmarked er udfordret på flere ledder og kanter.

Men et segment i boligmarkedet ser ud til at klare det forrygende godt. For her sælges boliger fortsat til overpris.

Det skriver Finans, der har tjekket nye tal fra Boligsiden.dk og landets største ejendomsmæglerkæde EDC.

Boligsidens tal dækker over til og med marts, mens EDCs tal er dugfriske fra 15. april til 15. maj.

I perioden viser tallene, at 5 procent af parcelhusene er solgt til en højere pris end udbuddet.

Men hvis man kaster blikket på sommerhusmarkedet, så er det en helt andet snak.

For her er det hver 10. sommerhus, der således sælges til et overbud.

»Tallene er nogenlunde ens over hele landet. Det eneste, der stikker en smule ud, er sommerhusene, hvor lidt flere huse sælges til prisen eller på overbud. Som bekendt lever sommerhusene lidt deres eget liv og er ikke så påvirket af konjunkturer, som det øvrige marked,« siger EDC’s kommunikationschef Jan Nordmann.

Overordnet er boligmarkedet dog under pres, da der fortsat er høje renter. Det betyder også, at cirka 80 procent af alle handler ender med et prisnedslag.

Boligsiden.dk har også offentliggjort antallet af bolighandler i april. Tallene viser blandt andet, at antallet af solgte huse faldt i den måned.

Antallet af samtlige boliger, der blev solgt til overpris, ramte toppen i 2021, hvor femte sommerhus og ejerlejlighed blev solgt over udbudsprisen.