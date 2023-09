Designvirksomheden Georg Jensen er blevet opkøbt af den finske koncern Fiskars Group. Prisen er 1,1 milliard kroner, skriver Georg Jensen i en pressemeddelelse.

Ifølge Finans vil købet betyde, at »Fiskars vil påtage sig role som Georg Jensens nye langsigtede ejer og støtte Georg Jensens vækstudgifter.«

I en pressemeddelelse skriver Fiskars, at de vil bygge holistiske livsstilsbrands, hvor Georg Jensen vil passe ind.

»Som et ikonisk brand med en stærk arv og fokus på banebrydende design passer Georg Jensen perfekt ind i Fiskars Groups familie af brands, både strategisk og kulturelt. Vi er glade for at byde Georg Jensen og deres medarbejdere velkommen til Fiskars Group,« skriver Fiskars.

Indtil nu har Georg Jensen været ejet af en kapitalfond Investcorp, der har base i Bahrain.