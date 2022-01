Den er gal igen.

For Coop og Fødevarestyrelsen trækker nu endnu en gang pitabrød tilbage på grund af risiko for mug.

Det oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Helt bestemt er der tale om Coop 365 Jumbo Fuldkornspita og Änglamark Pitabrød, som begge har indeholdt fund af mug.

Tidligere var det produkterne med holdbarhedsdatoen 21.01.2022 og 09.02.2022, men nu har man også fundet mug i Änglamark Pitabrød som kan holde sig til og med 07.03.2022.

Produkterne er solgt i hele landet og kan købes i følgende butikker: SuperBrugsen, Dagli'Brugsen, Kvickly, Fakta, Coop 365 og Irma samt på Coop.dk.

Det er som sagt ikke første gang, at produkterne bliver tilbagekaldt. Den første tilbagekaldelse kom allerede 23. december sidste år.

Det er virksomheden Israscan/GymPoint Export Import, som står bag tilbagekaldelsen.

Mugdannelsen i brødet gør, at produkterne er uegnede som fødevarer.

Derfor anbefales det for forbrugerne til at levere produkterne tilbage til butikken, hvor de er købt, eller at kassere dem omgående.