Peter Vinther kunne ikke tro sine egne ører, da han i sidste uge stod foran en sælger i Kirkens Korshær i Horsens.

»Af hvad? Har I solgt min cykel? For 250 kroner?« spurgte han uforstående.

For at forstå den mærkværdige situation, som Peter lige nu står i, skal vi skrue tiden tilbage til sidste tirsdag.

Peter arbejder nemlig som frivillig i Kirkens Korshær i Horsens som chauffør hver tirsdag, og denne gang havde han som altid sat sin mountainbike foran butikken og låst den, da han var mødt ind.

Peter Vinther (tv.) på den cykel, som nu er blevet solgt. Foto: Privatfoto

Men et par timer senere, da han var færdig, måtte han spejde langt efter cyklen af modellen GT Timberline, der har en værdi af 8.000 kroner og netop lige havde fået sat nye dæk og bremser på.

»Hvad fanden, tænkte jeg. Så jeg gik ind i butikken og spurgte: Har I set min cykel?« fortæller Peter Vinther til B.T.

Han blev dog først for alvor bekymret, da en af de ansatte i Kirkens Korshær svarede:

»Den cykel ude foran? Den har vi solgt.«

Men det stopper ikke her. Det skulle nemlig blive endnu værre, da personen fortsatte:

»Vi har solgt den for 250 kroner.«

Peter troede i første omgang, at det var en joke, men efter noget tid måtte han erkende, at det simpelthen var sandt.

I genbrugsforretningen troede man, at cyklen kunne sælges, da den også stod der tirsdagen før... altså da Peter også var på arbejde som frivillig.

»Det er jo, hvad der sker, men det er torskedumt. De har tydeligvis ikke forstand på cykler, hvis de kan sælge sådan en cykel til 250 kroner. Jeg ville aldrig have solgt den for under 5.000, og faktisk ville jeg slet ikke af med den,« fortæller han.

Det var en engelsktalende mand, der købte den billige – og låste – cykel, og siden har Kirkens Korshær efterlyst personen og endda tilbudt en lille præmie, hvis man kommer og afleverer fejlsalget tilbage.

Men ak. Ingen har henvendt sig.

»Jeg er da pisse ærgerligt, og nu giver vi det en uge til, men ellers må Kirkens Korshær erstatte den. Problemet er dog, at jeg ikke kan få lige så meget cykel for de 5.000 kroner. Den var virkelig lækker, så jeg forstår også godt, hvorfor ham manden ikke har henvendt sig,« siger Peter.

Nu spørger du nok dig selv: Hvordan i alverden kan det ske?

Det samme gjorde jeg, og derfor har B.T. kontaktet Kirkens Korshær i Horsens.

»Jamen, det er helt enkelt. Vi sælger brugte ting, og sidste tirsdag kommer der en mand ind, der spørger, hvad den cykel koster, som står låst ude foran den dag og de seneste tirsdage. Men ekspedienten har travlt, så han beder ham om at trække den ind i butikken,« fortæller Fredy Vammen fra Kirkens Korshær og fortsætter:

»Ekspedienten kigger på den og siger: 'Den får du for 250 kroner', for det plejer vi at tage for en pæn cykel. Og så betaler manden og går igen.«

Men burde advarselslamperne ikke blinke, når cyklen er låst?

»Ved du hvad? Vi får sgu tit cykler ind, som er låste, så det er der ikke så meget underligt i. Vi må håbe, at han kommer tilbage, og ellers får Peter erstatning,« siger Fredy Vammen.