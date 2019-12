Kunne du tænke dig en gratis mobiltelefon?

Lige præcis dét spørgsmål har firmaet Green Mind valgt at stille danskerne.

Hvis du har tid torsdag den 12. december mellem klokken 16.30-18.00 - og bor omkring eller i København - så har du muligheden for at tilegne dig en brugt iPhone 5S fra firmaets lager.

Det skriver Green Mind, der sælger brugt elektronik, i en pressemeddelelse.

»At købe brugte julegaver kan nogle gange betyde, at man rent faktisk kan få noget, man virkelig ønsker sig, men som er for dyrt i en splinterny udgave.«

»Derfor ønsker vi at promovere cirkulær økonomi ved at give ud af vores restlager af iPhone 5S-modellen, som naturligvis alle er fuldt funktionelle,« siger partner hos GreenMind, Brian Funch.

Han uddyber over for B.T., at der er tale om cirka 25 iPhones, så man skal være hurtig, hvis man skal nå, at have fingre i en af dem.

Men bare rolig.

Hvis du ikke når det, så er der en trøst.

»Er man uheldig, at den sidste telefon bliver givet væk for næsen af én, så forærer vi også en portion gavekort på 500 kroner til vores webshop væk som kompensation,« siger Brian Funch.

Dem er der cirka 50 af.

Butikken, hvor du kan komme forbi og få stukket en gratis telefon i hånden, ligger på Købmagergade 59 i København.