De fleste kender det.

Man laver et nytårsforsæt, og når der er gået en uge af det nye år, er man tilbage ved de samme gamle vaner og unoder, man ellers svor, man ville ændre.

Men når det kommer til at gøre noget godt for klimaet, så er mange danskere mere vedholdende end med så mange andre nytårsforsæt.

I hvert fald når det handler om genbrug.

Ifølge en undersøgelse, som er lavet for DBA, så er der næsten sket en fordobling i antallet af danskere, der køber eller sælger brugte varer af hensyn til klimaet.

Siden 2017 er andelen nemlig steget fra 18 til 34 procent.

Og klimabevidstheden ser også ud til at være øget hos nordjyderne, der måske ikke altid har ry for at være den landsdel, der går mest op i den slags.

42 procent af nordjyderne svarer nemlig, at de er blevet mere bevidste om at købe brugte varer i stedet for nye af hensyn til klimaet.

Og hvis du er en af dem, der gerne vil handle mere brugt i det nye år, så er januar faktisk en god måned at gøre det i. Ifølge DBA, så er januar den måned, hvor der er flest nye annoncer på DBA.

»Januar er den måned på året, hvor der oprettes allerflest nye annoncer på DBA på tværs af alle kategorier,« lyder det fra Julie Schoen, der er talsperson for DBA.

»Mange starter året med at skifte ud i møblerne derhjemme, og i januar måned ser vi typisk en stigning på hele 32 procent i nyoprettede annoncer i 'Til boligen'-kategorien. Samtidig oplever vi, at søgningerne efter skabe, lænestole og reoler ligeledes stiger i januar,« fortsætter hun.