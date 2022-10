Lyt til artiklen

Lidl er allerede et af de billigste supermarkeder herhjemme, men hvem siger nej til at spare yderligere?

Ikke discountkædens egne ansatte i hvert fald.

Direktørholdet hos Lidl har nemlig været rundt og besøge alle kædens 138 butikker, og i den forbindelse har de overrakt de ansatte en medarbejderrabat på 20 procent.

Det skriver Detailfolk.dk.

Og det har medarbejderne taget godt imod.

I hvert fald har de på bare fire dage fået mere end en kvart million kroner i rabat.

»Det er meget glædeligt, at vi kan se, at medarbejderrabatten er blevet brugt i samtlige butikker. Faktisk kan vi se, at alle vores gode medarbejdere på lagerne, i butikkerne og på hovedkontoret har fået over en kvart million i rabat over fire dage,« siger Jens Stratmann, administrerende direktør i Lidl, ifølge Detailfolk.dk.

Direktørholdet har besøgt de mange butikker for at få inputs fra medarbejderne i forbindelse med en ny brandingkampagne.