Kan du huske sidste sommer?

Sommerlandet åbnede, og tusindvis af danskere valfartede ud på danske småøer med gratis færger. Museer og dyreparker lukkede portene op til halv pris, og 50.000 danskere rejste med et rejsepas til foræringspris Danmark tyndt i otte dage med DSB og anden kollektiv transport.

Nu er et stort flertal på Christiansborg klar til igen at stimulere kulturen og oplevelsesøkonomien og danskernes sommerhumør med en sommerpakke.

Og der er mange penge at spare, hvis en familie med to voksne og to børn igen i år kan slippe med halv entrepris. Prisen på et spontant besøg i Knuthenborg Safaripark vil for eksempel falde fra 808 kroner til 404 kroner, og en tur i Cirkus Arena vil blive over 500 kroner billigere.

Halv pris på dyreparker som Knuthenborg Safaripark fik danskerne til at valfarte ud i sommerlandet.

Sidste år brugte politikerne 700 millioner kroner på sommerpakken. Det er endnu uklart, hvor stor pakken bliver i år, men i genåbningsaftalen fra 22. marts fremgår det, at aftalepartierne nu skal 'forhandle en sommerpakke målrettet kulturen og oplevelsesøkonomien på baggrund af et oplæg fra regeringen'.

Det vækker stor begejstring hos Niels M. Jensen, direktør for Danske Museer, der har 171 museer under sin paraply.

»Det er bare skidegodt, hvis man igen vil holde hånden under museerne og give danskerne oplevelser i deres eget land,« siger han.

Ni ud ti museer meldte ifølge Niels M. Jensen sidste år tilbage, at sommerpakken havde været afgørende for deres økonomi.

Den Gamle By i Aarhus. Her krydser direktøren fingre for, at der gemmer sig tilskud til museer i den kommende sommerpakke.

»Generelt var der stor glæde i den danske museumsverden over sommerpakken. Vi håber, at vi får en gentagelse i år. Måske ikke 1:1. For måske er det mere hensigtsmæssigt denne gang at støtte i sensommeren og forsommeren, end i højsæsonen i skolernes sommerferie, hvor mange danskere alligevel er på ferie i Danmark,« siger Niels M. Jensen.

I Kattegatcentret i Grenaa krydser administrerende direktør Helle Hegelund, som også er formand for Danish Association of Zoos and Aquaria (DAZA), fingre for, at politikerne igen i år vil halvere entreprisen gennem statstilskud.

»Vi er trængt efter en lang nedlukning, så alt er kærkomment,« siger Helle Hegelund.

»Vi vil være yderst taknemmelige for en ny sommerpakke. Det vil være altafgørende for, om vi kommer ud af året med skindet på næsen. Vi ser gerne, at tilskuddet bredes ud over en lidt længere periode, så det strækker sig ind i sensommeren og ikke kun gælder i de seks uger i skolernes sommerferie. Det vil også sprede gæsterne lidt ud,« siger hun.

Så meget kan du spare Sidste sommer gav politikerne på Christiansborg statstilskud til entre til blandt andet dyreparker, museer og cirkusser. Danskerne kunne derfor få billetter til halv pris. Flere partier ønsker en gentagelse af denne ordning i år. Sker det, vil du kunne spare dette: Zoologisk Have i København: Normalpris, voksen: 195 kroner.

Pris med 50 procent rabat: 97,50 kroner.

Normalpris, barn 3-11 år: 105 kroner

Pris med 50 procent rabat: 52,5 kroner.

Mulig besparelse for familie med to voksne og to børn: 300 kroner Knuthenborg Safaripark Normalpris, voksen ved køb af billet i porten: 249 kroner.

Pris med 50 procent rabat: 124,50 kroner.

Normalpris, barn 3-11 år ved køb i porten: 155 kroner

Pris med 50 procent rabat: 77,50 kroner.

Mulig besparelse for familie med to voksne og to børn: 404 kroner Den Gamle By i Aarhus Normalpris, voksen: 150 kroner

Pris med 50 procent rabat: 75 kroner.

Børn, 0-17 år: Gratis

Mulig besparelse for familie med to voksne og to børn: 150 kroner. Cirkus Arena Normalpris, standardbillet for både børn og voksne: 260 kroner

Pris med 50 procent rabat: 130 kroner

Mulig besparelse for familie med to voksne og to børn: 520 kroner.

Også i Den Gamle By i Aarhus håber museumsdirektør Thomas Bloch Ravn, at politikerne vil give hans og andre museer et rygstød, der rækker længere end skolernes sommerferie.

»Det kunne for eksempel være tilskud til årskort. Det vil sprede aktiviteten, og så vil folk komme flere gange og lægge penge i vores restaurant, café og butikker.«

»Det vil være hjælp til selvhjælp og samtidig komme danskerne til gavn,« siger han.

Selvom sommerpakken skal forhandles på baggrund af et 'oplæg fra regeringen', har aftalepartierne fra begge sider af folketingssalen allerede nu en række ønsker til, hvad der skal puttes i pakken.

Sommerpakken 2020 bød blandt andet på gratis færgerejser for gående og cyklister.

For Enhedslisten er det vigtigt, at København bliver tilgodeset, da hovedstadens kulturtilbud sidste sommer led under, at turister minimum skulle have booket seks overnatninger, hvilket satte en effektiv stopper for forlængede weekender og enkeltovernatninger.

»Det gik sidste år godt med at få danskerne ud og holde ferie i kystområderne og på øerne, men det gik mindre godt i de store byer. Vi skal have de store byer med denne gang, og det kan vi måske stimulere ved at give flere billige rejsepas til togene, så folk også kommer ind til de større byer,« siger erhvervsordfører Victoria Velásquez (EL).

Det er også vigtigt for Alternativet, at sommerpakken tilgodeser kultur- og oplevelsesøkonomien i hovedstaden, pointerer Alternativets leder, Franciska Rosenkilde.

Hun ser gerne en gentagelse af sidste års halvering af entrepriserne på museer og andre kulturtilbud som for eksempel koncerter samt statsstøtte til billig eller gratis transport.

Tilskud til koncerter kan blive en del af årets sommerpakke.

»Både kulturen og oplevelsesøkonomien trænger til et boost. Især i København, som er i knæ. Der er brug for tiltag, der byder danskerne velkommen til en storbyferie i København,« siger Franciska Rosenkilde.

I den borgerlige lejr påpeger Venstres erhvervsordfører, Torsten Schack Pedersen, at den bedste sommerpakke til danskerne vil være at ophæve restriktionerne.

»Så vil danskerne frit kunne færdes i kongeriget og lægge nogle penge i kulturen og oplevelsesøkonomien. Men er der stadig restriktioner til sommer, skal vi i hvert fald sikre, at vi med støtten undgår den konkurrenceforvridning, vi så sidste sommer,« siger han med henvisning til, at dyreparker som Knuthenborg Safaripark fik 50 procent i tilskud til entre, mens forlystelsesparker som Bakken og Tivoli ikke fik tilskud.

»Det var unfair konkurrence,« siger Torsten Schack Pedersen.

Torsten Schack Pedersen (V), erhvervsordfører.

Hos De Konservative slår kulturordfører Birgitte Bergman – ligesom Dansk Erhverv tidligere har gjort det – til lyd for, at sommerpakken skal indeholde et kulturfradrag i stil med håndværkerfradraget.

»Det afgørende for os er, at vi skaber mest mulig beskæftigelse og økonomisk vækst i de trængte brancher for pengene,« siger hun.

Sådan så sommerpakken ud sidste år I genåbningsaftalen fra 22. marts i år fremgår det, at aftalepartierne skal 'forhandle en sommerpakke målrettet kulturen og oplevelsesøkonomien på baggrund af et oplæg fra regeringen'. Sidste år afsatte politikerne 700 millioner kroner til en sommerpakke, der understøttede kulturen og oplevelsesøkonomien. Pengene blev blandt andet brugt på: Halv pris på billetter til kulturoplevelser, herunder blandt andet: cirkusser, museer, revyer, spillesteder og orkestre og teatre.

Gratis indenrigsfærger i juli for gående og cyklister. Tilskud til prisnedsættelse på færger til småøer samt Fanø, Læsø, Ærø og Samsø i august og september. Reduktion af billetpriserne på færgefarten Ystad-Rønne i august og september

Rejsepas: 8 dages frirejse-billet med kollektiv transport i hele Danmark. De 50.000 billetter blev revet væk. Prisen var 299 kroner for voksne og 149 kroner for børn på 12-15 år.

1 mio. Orange-billetter over Storebælt i skolernes sommerferie. Prisen inkl. pladsbillet var maksimalt 99 kroner for voksne og halv pris for børn på 12-15 år.

Midlertidig forhøjelse af bundfradraget ved udlejning af sommerhuse fra 41.800 til 60.000 kroner i indkomståret 2020.

Styrket indsats for genstart af turismen i Hovedstaden via Wonderful Copenhagen.

Styrket indsats for genstart af turismen i kyst- og naturturismen via Dansk Kyst- og Naturturisme.

Boost af Ø-passet og ø-turismen.

Madkulturelle sommerevents og -oplevelser i hele landet.

Bedre vilkår for cykelturismen i Danmark.

Gratis handicaptransport i sommerferien. Kilde: Erhvervsministeriet.

Det er endnu ikke fastlagt, hvornår forhandlingerne om sommerpakken går i gang.