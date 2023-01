Lyt til artiklen

Elregningerne i 2023 kommer i den grad til at blive påvirket af, på hvilke tider af døgnet du bruger meget strøm.

Så hvis man er en hund efter tilbud og besparelser, så er det vigtigt at flytte elforbrug væk fra de dyreste timer på døgnet. Men det afhænger også af, hvor i landet du bor.

Det skriver Børsen.

På grund af en ny prismodel på transport af strøm, kombineret med elpriser, der svinger, har gjort det endnu yderst attraktivt at flytte rundt på elforbruget og bruge strømmen, når den er billigst.

Faktisk har man i årets første to uger i gennemsnit kunnet spare over 70 procent ved at flytte et elforbrug fra timerne mellem klokken 17 og 21 til nattetimerne.

»Forskellen mellem lavlast og spidslast er blevet ret markant. Hvis man vælger at lukke øjnene for det, så vil man kunne se sin elregning stige,« siger Henrik Bisp, fagekspert i Videncentret Bolius.

Spidslast er den periode på døgnet, hvor eltariffen er højest. Nemlig mellem klokken 17 og 21, da elnettet er mest belastet. Lavlasten, som har de laveste priser, er nattetimerne, mens der mellem de to ligger højlasten, som tæller dagtimerne samt de sene aftentimer.

Ifølge Radius Elnet kan man spare mellem 40 og 55 procent, hvis man bare kan rykke noget af sit elforbrug fra dagtimerne til nattetimerne, eller fra spidslasten til dagtimerne.

Den gennemsnitlige elpris om natten i Danmark har været på omkring 0,80 kroner, mens det i de dyreste tider af døgnet ligger på omkring tre kroner. På Bornholm er det værst, da man har en pris på 4,10 kroner per kWh.