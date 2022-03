Stigninger på 30 procent, 60 procent, 70 procent. Markedspriserne for naturgas er mandag formiddag eksploderet.

»Det er ekstremt med ekstremt på. Det bliver bare vildere og vildere,« siger Kristian Rune Poulsen, markedsanalytiker hos Dansk Energi.

Udviklingen i dag er den foreløbige kulmination på de konstante prisstigninger på gasmarkedet, der har fundet sted siden den russiske invasion af Ukraine for knap 14 dage siden.

Og det vil kunne mærkes hos de danske forbrugere, fordi det i høj grad er gas, der bruges til opvarmning og lægger grundlaget for elpriserne. Det vender vi tilbage til.

Først lidt tal.

I december sidste år blev markedet rystet af en rekordpris på 16 kroner for en kubikmeter gas – siden tog markedet igen et dyk, men mandag er prisen nu oppe på 23 kroner for en kubikmeter gas.

»Det er en tredobling på to uger fra et forvejen meget højt niveau,« som Kristian Rune Poulsen fra Dansk Energi udtrykker det:

»Det stadig nå at rette sig i løbet af dagen, men vi kan da drage den konklusion, at det er et meget nervøst marked, og det er totalt ukendt vand.«

Han vil derfor endnu ikke drage konklusioner af mandagens vilde rutsjebane på gasmarkedet, der har udviklet sig drastisk time for time. Og priserne er da også igen faldet til 'blot' en 30 procents stigning efter tidligere, meget højere udsving.

De øjeblikkelige høje priser er selvfølgelig forårsaget af krigen i Ukraine, men er også en kombination af flere andre omstændigheder.

»Nu er der virkelig kommet brænde på det her bål, der har ligget og ulmet og også periodevist været i fuld flor hen over vinteren,« siger Kristian Rune Poulsen:

»I januar og februar blev vi dog herhjemme begunstiget af, at det blæste rigtigt meget: Det var godt for vindmøllerne og slugte en del af prisstigningerne. Da krigen begyndte havde vi altså elmæssigt bedre vejr, men siden har haft godt vejr med masser af solskin og ikke ret meget vind – og det er skidt for energipriserne i Danmark.«

Han mener, at det endnu er for tidligt at spå om, hvad mandagens eksploderende gaspriser kan betyde på regningen for den enkelte forbruger.

»Jeg kan ikke sige, hvad det bliver i kroner og ører ud fra kun to ugers bevægelse. Vi skal stadig se på et længere perspektiv i stedet for øjebliksbilledet,« siger Kristian Rune Poulsen:

»Men selv om det fuldstændigt ukendt vand og umuligt at spå om udviklingen i den kommende tid, ser det i hvert falt ikke ud til at gå over lige med det første, så det vil sandsynligvis sætte sig i elpriserne – det vil blive dyrere og dyrere at bruge strøm, selv om det først slår igen med en vis forsinkelse.«

Ellers ser analytikeren frem til, at EU fremlægger en samlet plan for, hvordan man i fremtiden skal kunne klare sig uden de store mængder af russisk gas, der stadig tilflyder det europæiske marked. Hvilket ikke mindst kan påvirke markedspriserne i en mere positiv retning.

Desuden er håbet altid grønt.

»Hvis man skal trøste sig med noget, kan det være, at når der er så store udsving i markedet, kan det hurtigt gå både op og ned. Indtil videre er det kun gået op, men vi må krydse fingre for, at det også hurtigt kan gå ned igen,« siger markedsanalytikeren hos Dansk Energi:

»Men i virkeligheden er det jo markedet, der fortæller os, at vi skal lade være med at bruge den gas.«

