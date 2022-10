Lyt til artiklen

Der sker vilde ting på gasmarkedet for tiden.

Det europæiske benchmark for gasprisen, som er den hollandske notering på naturgas til levering om en måned, ligger tirsdag morgen til 94,6 euro per megawatt-time.

Det sker efter gasprisen er dykket 13 pct. alene mandag, og over 30 pct. siden fredag morgen.

Den nuværende pris er et fald på omkring 70 pct. siden toppen på 340 euro per megawatt-time i august.

Det aktuelle fald i gaspriserne skyldes en række af faktorer.

Blandt andet er det meget varmere vejr i Europa end sædvanligt med til at spille ind, da fyringssæsonen dermed er udskudt. Der er for eksempel 25 grader i Paris denne uge og 20 grader i London, skriver Børsen.

På samme tid er de europæiske gaslagre fyldt til randen med mellem 90 og 100 pct.

Og ikke nok med, at gaslagrene er fyldte, så kommer der stadig flere skibe til Europa med tanken fyldt af naturgas. Alene ude for den spanske kyst ved byen Cádiz befandt sig i sidste uge 15 tankskibe. Det endte med, at gasprisen mandag gik i minus for en kort stund, skriver Finans.

»EU har valgt at angribe lagerproblematikken ved, at alle lande købte gas nærmest per postordre. Med det lavere forbrug har det nu resulteret i, at der er kommet for mange leverancer på en gang. Min bedste overbevisning er, at vi de kommende 3-4 uger får besvær med at opbevare gassen,« siger Andreas Steno Larsen, der er selvstændig analytiker, til Finans.

Det er nemlig sådan, at indenfor råvarehandel siger man, at en råvare som ikke kan opbevares, er en værdiløs vare, hvilket forklarer at prisen går i minus.

På trods af de store fald i prisen er naturgassen stadig dyr i forhold til prisen for bare to år siden. I sommeren 2020 lå prisen omkring 10 euro per megawatt-time.

Analytikerne siger ifølge Bloomberg News, at de ser gaspriserne falde yderligere, hvilket vil kunne hjælpe med inflationen og måske pege i retning af lempelser af centralbankernes renter, skriver MarketWire.

