(ARKIV) A gas pressure gauge of a main gas pipeline from Russia in the village of Boyarka near the capital Kiev, Ukraine on Tuesday, Feb. 12, 2008. Danmark har siden 2013 seksdoblet sit indkøb af russisk naturgas. Det er sket, selv om Rusland ifølge eksperter bruger sin energisektor til at presse nabolande. Det skriver Ritzau, mandag den 6. august 2018.. (Foto: Sergei Chuzavkov/Ritzau Scanpix) Foto: Sergei Chuzavkov