Fredag er de populære aktivitetsure Garmin brudt ned til stor frustration for de mange brugere, der både måler puls, læser sms'er, finde vej og høre musik gennem uret.

Brugerne har simpelthen ikke kunnet koble sig på og synkronisere data. Det skriver Tec.no.

Nedbruddet skyldes, at Garmin er blevet udsat for en løsepenge-virus - også kaldt ransomware.

Virussen har blokeret Garmins netværk og system, så det er ikke kun gået ud over brugerne, men også Garmins kundeservice og produktion.

Det er et voldsomt angreb, og Garmin oplyser, at det kan komme til at tage flere dage, før problemet et løst.

Situationen har på nuværende tidspunkt allerede varet et døgn.

Indtil videre har Garmin-virksomheden kun udtalt, at tjenesten er nede. Men ifølge the5krunner.com har flere Garmin-ansatte tweetet om, at virussen er en såkaldt WastedLocker-virus.

En WastedLocker-virus bliver typisk brugt mod specifikke organisationer og stammer fra en russisk hackergruppe kaldt Evil Corp.

Virussen tilpasser sig brugernes behov, så brugernes konti bliver låst - indtil den pågældende organisation har betalt en løsesum.