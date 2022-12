Lyt til artiklen

Det er kun et par uger siden, at den populære app 'Min Strøm' indførte delvis brugerbetaling for at tjekke strømpriser.

Nu er to kollegaer fra Kolding kommet med et direkte modsvar.

»Vi havde egentlig gået med tanken om at lave en sådan app i noget tid, men da vi så udviklingen hos Min Strøm, så fik vi gjort det her projekt færdigt,« siger den ene halvdel af makkerparret, Mads Friis, til Jv.dk.

Han har sammen med Joachim Bertelsen skabt appen 'Billigt Strøm', der er helt gratis. Og bliver ved med at være det.

Og altså ikke som med 'Min Strøm', hvor bagmanden Philip Engberg for nylig forklarede, at han havde indført abonnementsbetaling af en klar årsag:

»Min drøm er at gøre 'Min Strøm' til en sund virksomhed med organisk vækst,« lød det fra Philip Engberg.

Fra 'Billigt Strøm'-bagmændene lyder det, at de er »store modstandere« af den tilgang.

Som de ligeledes skriver på deres hjemmeside om baggrunden for at kaste sig ud i projektet.

'Derudover begyndte andre strøm-apps at fylde deres app med invasive annoncer, så nu har vi endnu mere lyst til at lave markedets bedste reklamefri og gratis strøm-app,' lyder det her.

»Måske kan man kalde os rebeller, men vi vil gerne modbevise, at det koster mange penge at holde en sådan app kørende,« siger Mads Friis til Jv.dk.

'Billigt Strøm'-appen er både tilgængelig til iPhone- og androidtelefoner.