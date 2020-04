De senere år har været ganske turbulente for en af Danmarks absolut mest ekslusive villaer; Rosenlund i Vedbæk nord for København, der netop har ramt boligmarkedet igen.

Det skriver boligvisningssiden Boliga.dk.

Ejendommen har nemlig både været kritiseret for ikke at blive vedligeholdt, blevet begæret på tvangsauktion, udbudt til salg for 120 millioner kroner, sat fuldstændig i stand efter alle herskabelige regler - og så har den også fået nye naboer.

Og det er ikke helt ligegyldigt. Naboerne ligger nemlig på nye grunde indenfor ejendommens enorme grundareal - og med dette reduceret er det altså nu muligt at erhverve sig den ekslusive ejendom for 75 millioner kroner.

"Spotpris" kan man måske sige i forhold til nogle af ejendommens tidligere udbudspriser på 120 og 100 millioner kroner - men dog stadig nok til at kunne smykke sig med titlen som Danmarks p.t. dyrest udbudte villa. En plads ejendommen snupper fra sin helt nybyggede nabovilla, der er til salg hos samme mægler, Elbæks Ejendomsmægler, for 65 millioner kroner.

I salgsmaterialet til ejendommen beskriver Elbæks Rosenlund som “en blanding mellem drøm og virkelighed” - og så fremgår det også, at der hører en grund på 2.525 kvadratmeter og brugsret til et parkareal helt ud til Øresund med privat badebro med i købet.

Tophandlerne

Rosenlund breder sig over cirka 900 kvadratmeter og et kælderareal på godt det halve. Og når vi er ved kælderen kan den måske blive det springende punkt for boligkøberen med den helt store bilentusiasme. I 2018 blev ejendommen nemlig udstyret med sin egen p-kælder med plads til 14-16 biler og direkte adgang til huset.

Ender Rosenlund med at blive solgt præcis til prisen, kan den også kalde sig den dyreste villa, der nogensinde er solgt her i landet.* En titel der vel at mærke skal deles med et af de øvrige palæer langs Øresund; nemlig Bella Vista på Hambros Alle i Hellerup.

I 2008 blev det 570 kvadratmeter store palæ nemlig solgt for 75 millioner kroner. Det viser data fra Boliga.dks salgshistorik. Det var it-rigmanden Erik Damgaard, der kunne overdrage nøglerne til eksbokseren og Fitness.dk-stifteren, Hans Henrik Palm. I dag er Bella Vista ejet af stifteren af Fitness World, Henrik Rossing, og fruen Sophie Rossing.

Rosenlund derimod har tidligere været ejet af Strandvejens-konge, erhvervsmanden Stig Husted-Andersen, det ved sin død angiveligt ejede ejendomme for 700 millioner kroner - flere af hvilke han blev kritiseret kraftigt for ikke at vedligeholde. I dag er palæ-villaen ejet af et investeringsfirma.

Se Danmarks dyreste villa her

*Boliga.dk har kendskab til alle handler foretaget og tinglyst siden 1992. Der er kun medtaget villahandler foretaget i almindeligt frit salg på listen her.