84 ansatte skal se sig om efter nye jobmuligheder.

For Føtex i City Vest i Brabrand skal lukke efter mange år, når sommeren er omme.

Det skriver TV 2 Østjylland på baggrund af en pressemeddelelse fra Salling Group – koncernen, der ejer Føtex.

»Vi havde naturligvis helst været det foruden, men er nu nået til et punkt, hvor vi er nødt til at lukke Føtex i City Vest,« lyder det fra Tore Nederland, salgsdirektør i Føtex.

»Medarbejderne i Føtex City Vest fortjener den største ros, idet de altid og uagtet situationen har leveret den bedste service og sørget for, at indkøbsoplevelsen har været i top for de lokale i Brabrand. Nu gør vi alt, hvad vi kan for at finde nye muligheder til dem hos lokale Føtex-naboer eller andre steder i organisationen.«

Ifølge pressemeddelelsen kigger Føtex på andre nye muligheder i området.

Efter en langvarig krise med færre kunder og butikslukninger på stribe blev shoppingcentret City Vest i Brabrand solgt i december.

I januar blev salgsprisen afsløret for det nyligt ombyggede varehus.

Ifølge den seneste offentlige vurdering har det hæderkronede, men kriseramte shoppingcenter en værdi på 200 millioner kroner, men Danske Shoppingcentre fik blot 99,5 millioner kroner for centret, skriver EjendomsWatch, efter at handlen er blevet tinglyst.

Den samlede pris kan dog ifølge EjendomsWatch ende med at løbe op i omkring 110 millioner kroner, når en række ekstra omkostninger medregnes.

Ikke desto mindre er der tale om en salgspris, som ligger langt under vurderingen.

Alligevel er sælger godt tilfreds.

»Den vurdering afspejler på ingen måde den reelle værdi og den markante tomgang, centret har haft. Ved at sælge undgår vi at skulle påtage os betydelige investeringer, som centret har brug for, og som vi har vurderet, at andre er bedre til,« siger administrerende direktør i Danske Shoppingcentre Jesper Faurholdt til EjendomsWatch ifølge Århus Stiftstidende.

I november 2022 kunne TV 2 Østjylland fortælle, at 40 ud af 65 lejemål stod tomme i storcentret.