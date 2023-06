Ikke alt er altid, hvad det udgiver sig for at være på menukortet.

Det har Fødevarestyrelsen for nylig kunnet afsløre på et etableret københavnsk spisested.

Med 23 år på bagen er La Rocca en af de ældste italienske restauranter i København K.

Man skulle derfor tro, at der er helt styr på reglerne, men det var åbenbart ikke tilfældet, da Fødevarestyrelsen besøgte restauranten 7. juni.

Restaurant La Rocca på Vendersgade i København K er kommet i Fødevarestyrelsens søgelys. Foto: Google Street View Vis mere Restaurant La Rocca på Vendersgade i København K er kommet i Fødevarestyrelsens søgelys. Foto: Google Street View

Her konstaterede styrelsen, at der La Roccas menukort på restaurantens hjemmeside stod, at de bruger økologisk mel og økologiske æg i deres hjemmelavede pasta.

Restaurant La Rocca kunne imidlertid kun fremvise en en måned gammel faktura fra den 8. maj 2023 på fem liter økologiske æg, mens resten af fakturaerne frem til kontrolbesøget var på ikkeøkologiske æg.

»I virksomhedens kølerum er der ikkeøkologisk æggeblommer, æggehvider samt hele æg. Virksomheden oplyser, at de bruger ikkeøkologisk mel til brød,« står der i kontrolrapporten.

La Rocca har på baggrund af kontrolbesøget fået en sur smiley.

»Økologi anses af mange for at være en kvalitet, som man vil betale ekstra for, og som forbruger skal man kunne regne med de anprisninger, man præsenteres for, når man er på restaurant,« siger Torsten Rendbæk, sektionsleder i FødevareKøbenhavn under Fødevarestyrelsen, til B.T.

Meldt til politiet

Foruden at tildele den sure smiley har Fødevarestyrelsen også politianmeldt La Rocca.

»Lige præcis på det her område med økologimærkning har vi ikke en domspraksis, og derfor kan vi ikke give en bøde, fordi vi ikke har fået fastlagt bødetaksterne.«

»Det er derfor, vi har valgt at skride til politianmeldelse. På den måde kan en dommer vurdere, hvor stor bøden skal være,« siger Torsten Rendbæk.

Han forklarer, at reglerne for markedsføring af økologi er klare og logiske.

Hvis en kok for eksempel lægger en økologisk hakkebøf i burgeren, må restauranten ikke sælge burgeren som en økologisk burger, medmindre alle de andre ingredienser også er økologiske, forklarer Torsten Rendbæk.

»Vi ved det godt, og vi er super kede af det. Det er meget beklageligt, og selvfølgelig skal det være i orden,« siger Susanne Kær, som har ansvaret for La Roccas marketing og kommunikation, til B.T.

Var blevet advaret

La Rocca fik allerede på et kontrolbesøg tilbage i april måned indskærpet, at der i markedsføringen ikke må anvendes betegnelser eller lignende, som kan vildlede forbrugeren med hensyn til fødevarers økologiske status.

Dengang anpriste restauranten med økologisk ravioli og tagliolino (pastatyper, red.), men kunne imidlertid kun fremvise faktura på økologisk mel og havde også kun konventionelle æg.

Som fyld i ravioli blev der desuden brugt spinat, ricotta, citronskal, tomatsauce, parmesanflager samt basilikumpesto. Der kunne på kontrolbesøget heller ikke fremvises faktura på disse i økologiske form.

»Fejlen ligger helt og holdent på mit bord. Jeg fik forrige gang besked på, at jeg skulle ændre på vores menukort på hjemmesiden, og jeg gik så ind og ændrede på de enkelte pastaretter, så der ikke mere stod økologisk, men jeg glemte så at ændre på overskriften for alle produkterne,« forklarer Susanne Kær.

Hun er meget brødebetynget over sagen.

»Vi har en god, velfungerende restaurant med mange loyale kunder. Vi gør vores bedste for at give alle vores gæster en god oplevelse. Restauranten har eksisteret i 23 år med samme ejer, så vi er dybt ulykkelige. Det er en brøler fra min side. Det er jeg ked af.«