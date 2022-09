Lyt til artiklen

Regeringen holder torsdag pressemøde om el- og gas-situationen i Europa – og Danmark – som er ved at udvikle sig til en reel krise.

Men hvad kan vi forvente?

I forbindelse med indkaldelsen til pressemødet understregede Mette Frederiksen – som ikke selv vil være til stede – at det er alvor.

»Vi er alle sammen bekymrede. Det er alle husstande i Danmark og Europa, og det er vi som myndighed og regering,« lød det fra statsministeren onsdag:

»Situationen er alvorlig, og det kan blive værre. Hvis vi ser, at der ikke er nogen russisk gas ind i Europa, kan det være en yderligere prisspiral opad, men der kan også komme mangel.«

Joachim B. Olsen, politisk kommentator på B.T., vurderer, at vi får mere af samme skuffe ved dagens pressemøde.

»Det bliver noget med at ridse en problemstilling op og fortælle danskerne, at det her er en alvorlig situation. Man vil simpelthen forberede danskerne på, at det her kan blive rigtig slemt,« vurderer Joachim B. Olsen:

»Man vil opridse situationen, fortælle, hvordan virksomheder og privatpersoner kan nedsætte energiforbruget, og sige noget om, at Danmark er godt rustet, men at det her er en uforudsigelig situation.«

Der er en del danskere, som allerede nu er presset af stigende regninger til el og gas. Kan de forvente en eller anden form for hjælpepakke i dag?

»Jeg tror ikke, der kommer konkrete tiltag i dag. Det kan være, at regeringen siger, at man ikke vil afvise det på sigt, men jeg tror ikke, at der kommer en konkret hjælpepakke. Og det er nok også årsagen til, at Mette Frederiksen ikke deltager personligt – at det ikke er mere konkret,« siger Joachim B. Olsen.

Han mener dog, det er sandsynligt, at der kan komme forskellige initiativer på sigt.

»Et forslag om at sænke elafgiften til et minimum er kommet i spil, og det kan godt være, at sådan et forslag bliver til noget på et tidspunkt. Men jeg tror ikke, det bliver i dag.«

Regeringen vil på pressemødet stille med klimaminister Dan Jørgensen (S), erhvervsminister Simon Kollerup (S) og skatteminister Jeppe Bruus (S).