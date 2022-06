Lyt til artiklen

Supermarkedsgiganten Coop oplevede tirsdag en af de dage, som de færreste håber på at opleve, når de går på arbejde.

En fyringsrunde ramte medarbejderne på Coops hovedkontor i Albertslund. Koncernen reagerer på voldsomt stigende udgifter til råvarer, energi og transport.

»Det er ubehageligt at skulle sige farvel til dygtige kollegaer. Det mærker alle,« siger Lars Aarup, der er kommunikationschef for Coop og selv har sin daglige gang på hovedkontoret i Albertslund.

I alt skærer Coop 100 stillinger på hovedkontoret og gennemfører samtidig en omstrukturering, der skal sikre en besparelse på 100 millioner kroner.

50 medarbejdere blev tirsdag fyret i en decideret prikkerunde.

De sidste 50 stillinger findes ved ikke at genbesætte stillinger, når nuværende medarbejdere forlader deres job, og ved at fjerne stillinger, der lige nu er slået op.

»Tanken er, at det skal bidrage til forbedre økonomien i Coop ved at nedbringe omkostningerne til at drive den del af forretningen, som ligger bag supermarkederne,« siger Lars Aarup:

»Vi er ramt af stigende udgifter over hele linjen. Og det er derfor, fyringsrunden gennemføres nu.«

Skal menige medarbejdere ude i Coops butikker være bange for at at blive fyret?

»Det er der ikke lagt op til. Det her er en sparerunde, som udelukkende fokuserer på servicekontoret, hvor antallet af medarbejdere nedbringes, og hvor måden at arbejde på bliver omorganiseret,« siger Lars Aarup.