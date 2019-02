Der kan være nok at irritere sig over i en travl hverdag.

Men her får du tre nemme tips som kan løse nogle af hverdagens små problemer.

Det skriver det norske nyhedssite vi.no.

Du kender for eksempel sikkert, at man kan stå i flere minutter foran hoveddøren og lede efter husnøglen i et propfyldt nøglebundt.

Men der findes faktisk en enkel løsning på problemet. Du skal bare finde din boremaskine frem.

Det tager to minutter at bore et ekstra hul i hoveddørsnøglen. Og et ekstra hul på siden af nøglen gør, at tygdekræften viser, hvilken nøgle du skal bruge til hoveddøren.

Det næste problem vi.no forsøger at løse, omhandler glatte tøjbøjler.

Skjorter og bluser, nystrøgede eller ej, har nemlig en tendens til at glide af bøjlen, hvis du ikke knapper den øverste knap.

Den tørre lim holder tøjet på plads på bøjlerne. Foto: Øivind Lie-Jacobsen Vis mere Den tørre lim holder tøjet på plads på bøjlerne. Foto: Øivind Lie-Jacobsen

Således ender tøjet ofte i bunden af skabet i stedet for at hænge pænt på række. Men hvis du ejer en limpistol, kan du nemt få styr på dit klædeskab.

Du skal bare sætte en lang klat lim på hver side af dine bøjler, så kan tøjet ikke længere glide af.

Den tørrede lim giver nemlig en overflade, som stoffet ikke kan glide på.

Det tredje og sidste tip går ud til dem som har brug for en bedre huskeliste.

Det er kun fantasien, der sætter grænser for huskesedler på overflader rundt om i huset. Foto: Øivind Lie-Jacobsen Vis mere Det er kun fantasien, der sætter grænser for huskesedler på overflader rundt om i huset. Foto: Øivind Lie-Jacobsen

Hvis du er en smule glemsom, så kan du faktisk bruge mange af dine overflader i hjemmet som huskeliste. Og den kan blive rigtig lang.

Tuscher, som er lavet til whiteboardtavler fungerer også helt udmærket på andre glatte flader.

De kan derfor bruges på eksempelvis køleskabsdøren, vaskemaskinen, spejlet, vinduesruden eller fryseboksen.

Er du skeptisk, så er det bare at lave en lille test først.