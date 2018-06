Fuglene kvidrer om kap i øjeblikket, og derfor er det et oplagt tidspunkt at tage familien i hånden og få en ornitologisk oplevelse.

København. Der baskes, flakses og synges på livet løs lige nu.

Det er et optimalt tidspunkt at tage ud at se, høre og opleve fugle i den danske natur. Det fortæller Allan Gudio Nielsen, som er naturvejleder i Fugleværnsfonden.

- Lige nu topper det, det eksploderer med fugle overalt. Så det er rigtig sjovt at holde fugleture. Det meste af juni er rigtig spændende, hvor der er fuld knald på, fortæller Allan Gudio Nielsen.

- Alle synger på fuld skrald, så hvis man vil ud at høre fuglesang, er nu det bedste tidspunkt, fordi de alle sammen er kommet, siger han.

Er man frisk på en lidt krævende oplevelse, som vil sætte spor i ungernes hukommelse, så kan man prøve at tage ud og stå op sammen med fuglene.

- Tag ud en tidlig morgen, og oplev fuglene stå op. Så skal man stå op omkring halv fire om morgenen, siger Allan Gudio Nielsen og tilføjer:

- Det behøver man jo ikke, nattergalen synger for eksempel døgnet rundt. Men det er en oplevelse af, at det starter med nogle få fugle, der synger, og så tager det mere og mere til. Det vil børnene huske resten af livet.

Lars Bendix Poulsen fra Naturstyrelsen foreslår, at man tager til Skjern Ådal. Her kan man opleve trækfuglene i det store naturgenopretningsområde.

Han foreslår også at tage ud til Skagen Grå Fyr, hvor man kan opleve trækfuglene. Her kan man også nyde udsigten fra toppen af det 46 meter høje fyrtårn.

Også Tipperhalvøen i sydenden af Ringkøbing Fjord er et bud, hvis man vil se ænder, gæs og vadefugle som ryler, spover, snepper og hjejler. Man kan også være heldig at se høge eller en havørn.

Hvis man bor på Sjælland, foreslår Allan Gudio Nielsen at tage ud til Gundsømagle Sø nord for Roskilde.

- Det er genialt for børnefamilier, fordi der er en unik gangbro ud i rørskoven, fortæller han.

Også Sydlangeland er et godt sted at tage familien med på fugletur. Det kunne eksempelvis være Tryggelev Nor, fortæller Allan Gudio Nielsen. På Bornholm anbefaler han en tur til Svartingedalen.

For at få den bedste oplevelse er det en god idé at gøre sit hjemmearbejde. Find en kikkert frem, hvis I har sådan en. Og så kan man orientere sig lidt på nettet, i forhold til hvor der er blevet spottet noget interessant.

- I denne her varme kan det være, at vi får nogle fugle sydfra, som ikke er så sædvanlige. Det vil komme til at stå inde på hjemmesiderne, siger Allan Gudio Nielsen.

Sidst i august er der igen masser at se på, når blandt andre rovfuglene trækker sydover.

- I sidste halvdel af august, september og store dele af oktober er det også rigtig sjovt at se på fugle. Der skal de alle sammen sydpå. Så der er masser af steder, man kan se dem, og masser af arter, siger Allan Gudio Nielsen.

Fakta: Find fuglehjælp på nettet

- DOFs fuglebog er en gratis app fra Dansk Ornitologisk Forening. Her kan man læse beskrivelser af de mest almindelige fuglearter samt høre deres sang. Man kan også indtaste information om den fugl, man selv har set, og så kan man få forslag til, hvilken fugl det kunne være.

- Dofbasen.dk hører under Dansk Ornitologisk Forening. Her bliver der dagligt indrapporteret, hvor forskellige fugle er blevet observeret. Det er en lidt fuglenørdet side, men her står det blandt andet, hvis sjældne fugle er blevet spottet.

- Fugleognatur.dk er en naturhjemmeside, hvor man også kan få overblik over observationer landet over. Det kræver dog, at man opretter en profil.

Kilde: Allan Gudio Nielsen.

/ritzau fokus/