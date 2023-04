Lyt til artiklen

Der bliver for tiden solgt langt færre sommerhuse end tidligere.

I 4. kvartal i 2022 er der således kun blevet solgt 904 sommerhuse, skriver Finans.

Det er et meget lavt salgstal, hvis man sammenligner med 4. kvartal for to år siden, hvor salget toppede med 4.727 handler.

Påsken er som regel højsæson for salg af sommerhuse, men de nye tal gør, at man ikke ser med helt samme forventning på påskeferien denne gang.

Sune Malthe-Thagaard, der er chefanalytiker ved Totalkredit fortæller, at det voldsomme fald i salg kan skyldes renteuro. Da den variable rente skræmmer nogle købere væk, kan man også se, at flere end tidligere vælger et fastforrentet lån.

»Det er ikke overraskende, at flere igen vælger fast rente. Forskellen mellem fast og variabel rente er faldet på det seneste. Det koster med andre ord lidt mindre, hvis du gerne vil være sikker på, hvad du betaler i rente i al den tid, du har lånet,« siger han.

Samtidig har der også været færre sommerhuse at vælge imellem.

I 4. kvartal i 2020 var der således 4.667 sommerhuse på markedet, mens der er i 2022 4. kvartal var 4.060 købeklare sommerhuse.