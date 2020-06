EU og Storbritannien forhandler lige nu om en aftale, så parterne fortsat kan handle og samarbejde, når Storbritannien endegyldigt forlader EU ved udgangen af 2020.

Forhandlinger, der trækker ud, og forhandlinger, hvor briterne for alvor er begyndt at skrue bissen på i forhold til ét emne, der får det til at løbe koldt ned ad ryggen på to danske organisationer.

Der er tale om fiskeorganisationerne Danmark Pelagiske Producentorganisation og Danmarks Fiskeriforening PO, som har skrevet et fælles opråb i Altinget.

De frygter ganske enkelt, at fem danske byer kan ende som spøgelsesbyer, hvis ikke EU formår at fastholde den adgang, danske fiskere i dag har til britiske farvande, når brexit er gennemført.

Foto: MARCEL MOCHET Vis mere Foto: MARCEL MOCHET

I dag er det nemlig sådan, at 40 procent af de fisk, danske fiskere hiver i land, fanges i britisk farvand.

Emnet er betændt. En del af brexit-kampagnen i Storbritannien handlede blandt andet om at ‘tage kontrollen tilbage’ over fiskeri i britiske farvande.

Derfor har briterne solgt fiskeri-adgangen ekstremt dyrt under forhandlingerne med EU, fordi holdningen grundlæggende er, at britiske farvande fortrinsvist skal være for britiske fiskere efter brexit.

Og det lader til, at EU er ved at bevæge sig en smule. EU’s chefforhandler Michel Barnier sagde i starten af juni om fiskeri-forhandlingerne til BBC: »EU vil beholde status quo. Briterne vil ændre alt. Vi skal finde et sted imellem.«

Også EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen har indikeret overfor Bloomberg, at man er klar til et kompromis med briterne.

Men sådan skal det ikke være, mener de danske fiskeriorganisationer.

I indlægget skriver de, at hvis ikke danske fiskere fremover har adgang til britiske farvande, så er omkring 16.000 danske job truede.

Herudover peger man på byerne Hvide Sande, Thyborøn, Hanstholm, Hirtshals og Skagen som steder, der står over for en ekstremt usikker fremtid i tilfælde af, at man mister adgang til britiske farvande.

Organisationerne skriver, at en manglende aftale med briterne »kan sætte fremtidens bæredygtige fiskeri over styr og efterlade fiskerihavne som livløse spøgelsesbyer.«

Her henviser man også til havne i andre europæiske lande.

Opråbet afsluttes med følgende opfordring:

»Kære statsminister, udenrigsminister, fiskeriminister, Folketing og Europa-Parlament, hold ved og hold fast i den ansvarlige linje, I sammen med de øvrige EU-lande har lagt. I gør et godt arbejde for at sikre EU’s interesser ved Brexit. Lad ikke briterne diktere forhandlingerne.«

Forhandlingerne skal være afsluttet inden den 31. december. Her forlader Storbritannien EU - den britiske regering har sagt gentagne gange, at de ikke vil forlænge overgangsperioden.

Heller ikke hvis der ikke er forhandlet en aftale på plads.